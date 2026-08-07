به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این عملیات تا ۱۴ امروز در نقاط مشخص‌شده اطراف شهرستان اجرا خواهد شد و در جریان آن صدای چند انفجار در منطقه شنیده می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، انفجار‌های یادشده کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، ایمن و تحت کنترل نیرو‌های تخصصی انجام می‌شود و با هدف پاک‌سازی منطقه از مهمات عمل‌نکرده و کاهش مخاطرات احتمالی صورت می‌گیرد.