انهدام کنترلشده مهمات به جامانده از جنگ در بهمئی کهگیلویه و بویراحمد
عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده بهجامانده از دوران جنگ، امروز جمعه در حاشیه شهرستان بهمئی کهگیلویه و بویراحمد انجام میشود.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: این عملیات تا ۱۴ امروز در نقاط مشخصشده اطراف شهرستان اجرا خواهد شد و در جریان آن صدای چند انفجار در منطقه شنیده میشود.
بر اساس این اطلاعیه، انفجارهای یادشده کاملاً برنامهریزیشده، ایمن و تحت کنترل نیروهای تخصصی انجام میشود و با هدف پاکسازی منطقه از مهمات عملنکرده و کاهش مخاطرات احتمالی صورت میگیرد.