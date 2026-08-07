نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی:
پایان جنگ بدون دستیابی به منافع ملی، پیروزی دشمن است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی گفت: تسلیم در برابر خواستههای طرف مقابل و چشمپوشی از حقوق ملی، به معنای پذیرش شکست و پیروزی دشمن است.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید احمد علمالهدی، در خطبه دوم نماز جمعه امروز در حرم مطهر رضوی گفت: دو گفتمان انحرافی در فضای سیاسی کشور،به وجود آمده است که تا اندازهای با مجاهدت و قهرمانی مردم ما سازگار نیست و باعث تردید و نگرانی عدهای در برابر دشمن شده است.
امام جمعه مشهد افزود:گفتمان نخست،تلاش برای پایان جنگ از طریق واگذاری حقوق ملی، از جمله فناوری هستهای و پذیرش خواستههای دشمن است اما توجه داشته باشید که این گفتمان منجر به تضعیف قدرت منطقهای جمهوری اسلامی و محور مقاومت میشود.در حالیکه امروز قدرت سیاسی و نظامی ما فراتر از مرزهاست و چشمپوشی از این دستاوردها در برابر فشارهای دشمن، توجیه پذیر نیست.
آیت الله علم الهدی گفتمان دوم را منفیبافی و ناامیدی دانست و افزود: این نوع نگاه، با وجود موفقیتهای میدانی رزمندگان در مقابله با تجهیزات پیشرفته دشمن، سعی در تضعیف روحیه جامعه و زیر سؤال بردن توانمندیهای کشور دارد و این دست زمزمهها غالباً از سوی دشمن طراحی شده تا تزلزل ایجاد کند.
وی با هشدار نسبت به توهمات مربوط به صلح، گفت: کسانی که تصور میکنند با پایان دادن به جنگ، دشمن از کشور میگذرد، باید به تاریخ تداخلهای نظامی در افغانستان و عراق بنگرند؛ زیرا که دشمن تا دستیابی به اهداف نهایی خود، دست از سر ملتها برنمیدارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با استناد به آیات قرآن کریم، هدف نهایی دشمن از جنگها را بازگرداندن مردم از دین و ایمان دانست و تأکید کرد:تکیه بر حمایت خداوند متعال و حضرت ولیعصر (عج) عامل اصلی ایستادگی کشور است، به گونهای که استیصال فعلی دشمن و پیشنهادهای مکرر برای آتشبس، نتیجه مستقیم این مقاومت و توکل است.
آیت الله علم الهدی گفت:مدیریت راهبردی رهبری انقلاب در هدایت همزمان دیپلماسی و میدان جنگ در پنج ماه اخیر، بر لزوم تداوم ایستادگی برای دستیابی به حقوق مشروع ملی تأکید کردند.
وی افزود:نصرت قطعی تنها از مسیر اتصال به خداوند و تکیه بر رهبری مقتدر محقق خواهد شد.