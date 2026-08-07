قشقاوی:
در هیچ مقطع از جمهوری اسلامی تا این اندازه هماهنگی بین میدان و دیپلماسی نبوده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:خدا را شکر در هیچ مقطع در جمهوری اسلامی این قدر هماهنگی بین دولت، میدان و دیپلماسی نبوده. همه یکی هستند هر شخصی که چیز دیگری بگوید از خودش میگوید. داستان سرایی میکند. همه ما هم تابع حضرت آقا هستیم. هرچه حضرت آقا بفرمایند همه همان را عملیاتی میکنند همانطور که در جنوب ما بارها گفتیم اجازه نمیدهیم اوضاع به قبل برگردد، در خاک هم همینطور، در دریای خزر هم همینطور همه خواهند دید که بر اساس منافع ملی و امنیت ملی عمل میکنیم. وضعیت دریای خزر همخ مثل پیش از انقلاب نخواهد بود. حتماً امنیت ملی و منافع ملی در نظر گرفته میشود. همه زیر پرچم ایران هستیم و این پرچم اولویت ماست و این در خیابانها و هم در میدان است. پرچمهای دیگر بعد از پرچم ایران است، ما منافع ملی خودمان را مورد توجه قرار میدهیم.
به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در گفتوگویی گفت: آمریکاییها در بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام آباد، وضعیت تنگه هرمز را بالاخره پذیرفتند که با هر تفسیر حقوقی که ایران تنظیم میکند باید باشد و ترتیبات ایرانی باید اعمال بشود. بلافاصله بعد از یک هفته نقض عهد این تفاهمنامه توسط آمریکا شروع شد. ۴ یا ۵ تیر آقای روبیو آمد به منطقه و با اعضای شورای همکاری خلیج فارس جلسه گذاشت. دو سه تا کار. یک کار وسیع تبلیغی، یک کار دیپلماتیک در جهت نقض این عهد توسط طرف آمریکایی و حتی یک کار اقتصادی و بعد یک کار نظامی که توضیح میدهم که چطور آمریکا نقض عهد کرد. آمد اینجا بیانیهای صادر کرد که اصلاً آن بیانیه خلاف روح آن تعهدی بود که طرف آمریکایی در یادداشت تفاهم پذیرفته بود. بعد آمد به وزارت خزانه داری گفت هر کشتی که از مسیر ایران مسیر شمالی بگذرد ما تحریم میکنیم.
وی افزود: این در حالی بود که کار ایران عین بند ۵ بود. بند ۵ این بود که تا ۳۰ روز ما باید وضعیت تردد را به قبل از امضای یادداشت تفاهم برسانیم. بر اساس آماری که از برادران نظامی داریم تا ۶۸ درصد تردد کشتیها در زمانی که هنوز خیلی از ۳۰ روز باقی مانده بود انجام شده بود. ما تعهد خودمان را انجام دادیم سپس یک کار سیاسی، یک کار تبلیغاتی و کار اقتصادی اعمال کردند که تحریم کردند و بعد یک کار نظامی، کار نظامی به دو صورت اتفاق افتاد. یکی اینکه کشتیهایی که از سمت ما میآمدند که قانون بود طبیعی بود بر اساس ترتیبات ایرانی بود اینها را مورد تهدید نظامی قرار میدادند. یعنی اصلاً با آقای روبیو، آقای کوپر فرمانده سنتکام هم آمد که همزمان سه چهار تا فشار تبلیغاتی اینها بیاورند و سه چهار تا کار در نقض عهد ایجاد کنند؛ لذا با هواپیما از بالا تهدید میکرد، پیجر طرف سنتکام و پایگاه آمریکا در منطقه تهدید میکرد کشتیها را که حتماً شما باید از مسیر جنوب رد بشوید یعنی مسیری که خودشان درست کردند. حتی از این بالاتر چند کار نظامی کردند آنها دیدند ما مشغول تشییع جنازه حضرت آقا هستیم و آقای رئیس جمهور و آقای وزیر امور خارجه تشریف بردند مخصوصاً آن روز نقطه اوجش بود در عراق و آنها احساس کردند که ایرانیها مشغول هستند در این یک هفته مشغول تشییع جنازه هستند لذا بیاییم در قالب کشتیهای تجاری محمولههای نظامی را هم حمل کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آنها سعی کردند آن چیزهایی که از دست داده بودند در جنگ ۴۰ روزه را بازسازی کنند. از نظر ذخایر نظامی علاوه بر اینکه حالا اینها در قالب کشتی تجاری بوده ظاهراً ولی محمولهها علاوه بر این در بعضی از این کشتیها و نفتکشها نیروی نظامی بردند. آنجا اینها فکر میکردند مثل قدیم است نیروهای مسلح ما مطلع نیستند. معلوم است اینها تکان بخورند ما اینجا اطلاعات دقیق از تحرکاتشان داریم. حالا اینجا برای دو سه تا کشتی حادثهای اتفاق افتاد. آمدند این را هم به ما چسباندند بهانه کردند و نبرد شبانه روزی ۱۳ روزه را شروع کردند که دیگر نقطه اوج بود. اینها نمیدانستند که وقتی حضرت آقای شهید ما فرمود بزن در رو نداریم. در نقض عهد طرف مقابل هم نداریم. برای چه وقتی آن طرف نقض عهد کرده ما برویم مذاکره دیپلماتیک بکنیم. ما واکنش نشان میدهیم. از این به بعد استراتژی ما این است. حالا او بگردد دنبال دیپلماسی و مذاکره و دنبال وزیر خارجه.
وی افزود: اینها محاسبه این را نکرده بودند یعنی اطلاعات دقیق ما. واکنش در مقابل نقض عهد و لذا گفتیم این مسیر با ترتیبات ایرانی باید باشد. الان وقتی میگوییم مسیر دریایی سه چیز اینجا مهم است. یکی مسیر ورودی و خروجی. یکی کنترل و یکی هزینه احتمالی برای این کار ما. در مدیریت ایرانی این سه کار را اعلام کردیم به طرف عمانی یک ماه مذاکره کردیم و تقریباً چه در ورودی و چه در خروجی با اطمینان میگویم که اعمال آن بخش دوم یعنی کنترل ایرانی و نظارت نسبت به همه کشتیها صورت میگیرد که کاری قانونی است و الان در مجلس داریم انجام میدهیم. از پس فردا شروع میکنیم در کمیسیون. آنها هم هست که تکلیف کشتیهای متخاصم باید چگونه باشد بحث هزینه هم سر جای خودش است. حالا در یادداشت تفاهم، زمانی مقرر شده که شما خدمات ناوبری ارائه میدهید، خدمات بانکرینگ ارائه میدهید، خدمات محیط زیستی ارائه میدهید. خب آنجا باید هزینه دریافت کنید؛ لذا این هزینه هم به این صورت آمده حالا اگر این کامل بشود میشود دائمی یا به هر صورتی، اما همانطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه، آقای عراقچی آقای وزیر و همه گفتند این به معنای این نیست که تنگه هرمز فردا باز میشود، چون یک بخشش بخش تردد است بقیه آن تعهداتی که در اسلام آباد دادند مثل رفع تحریم، پرداخت غرامت، عدم ورود کشتیهای متخاصم همه اینها مخصوصاً در حوزه لبنان اگر انجام بشود.
قشقاوی گفت: ببینید ما هر تعهدی که میدهیم، عمل میکنیم ما در تاریخ قطعنامه ۵۹۸ را داریم چه خوب چه بد. وقتی که بعضیها گلهمند بودند گفتند اینجا دیپلماسی بود این ۵۹۸ فلان است حضرت امام (ره) فرمودند من اجازه نمیدهم نقض قطعنامه ۵۹۸ بشود و دیپلماسی که به توافق رسیدیم زیر سوال برود. ما چنین میراثی داریم این هم قاعده فقهی ما است. الان هم با آن شروطی که در تفاهمها میبندیم چه در قالب اسلام آباد باشد چه خوب و چه بد نقض عهد نمیکنیم. من خودم منتقد بعضی از بندها بودم در همین شبکه خبر هم گفتم یا اعتقاد داشتم موارد را اینها عملیاتی نمیکنند. بارها خدمت آقای وزیر گفتم ولی وقتی ما عهد میکنیم همینطور است و به عهدمان وفادار خواهیم بود.
وی همچنین گفت: خدا را شکر در هیچ مقطع در جمهوری اسلامی این قدر هماهنگی بین دولت، میدان و دیپلماسی نبوده. همه یکی هستند هر شخصی که چیز دیگری بگوید از خودش میگوید. داستان سرایی میکند. همه ما هم تابع حضرت آقا هستیم. هرچه حضرت آقا بفرمایند همه همان را عملیاتی میکنند همانطور که در جنوب ما بارها گفتیم اجازه نمیدهیم اوضاع به قبل برگردد، در خاک هم همینطور، در دریای خزر هم همینطور همه خواهند دید که بر اساس منافع ملی و امنیت ملی عمل میکنیم. وضعیت دریای خزر همخ مثل پیش از انقلاب نخواهد بود. حتماً امنیت ملی و منافع ملی در نظر گرفته میشود. همه زیر پرچم ایران هستیم و این پرچم اولویت ماست و این در خیابانها و هم در میدان است. پرچمهای دیگر بعد از پرچم ایران است، ما منافع ملی خودمان را مورد توجه قرار میدهیم.