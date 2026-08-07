دنیا ارزش مقاومت را فهمید

درس اول: فروپاشی اخلاقی در جهان معاصر

امام جمعه قم گفت: فروپاشی نظام اخلاقی در جهان معاصر و عبور دشمنان ملت‌ها از همه ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی درس اول است. بررسی تاریخ نشان می‌دهد تا کنون بشریت هرگز به این تزلزل اخلاقی نرسیده بوده است. قدرت‌های مسلط بر منابع و امکانات بشر از اقل ویژگی‌های اخلاقی تهی شدند.

وی ادامه داد: بشر باید بگرید احساس تبری کردند. مردم در اروپا و آمریکا اظهار تبری کردند ولی این یک صدای مردمی است که به جایی نرسید. قدرت‌های شیطانی به زنجیره مظالم خود ادامه دادند و نظام اخلاقی عالم فرو ریخته است. عالم در آستانه یک تحول دیگری قرار گرفته است.

درس دوم: فروپاشی نظام حقوقی و بین‌المللی

خطیب جمعه قم بیان کرد: نهادهایی مانند شورای امنیت و ... در مقابل ظلم سکوت کردند و یا همراه با ظالمان هستند. بعد از جنگ جهانی دوم این نظامات تدوین شد تا کمی عدالت در جهان حاکم شود اما هیچ وقت محقق نشد. اما به صورت ملموس همه نظامات حقوقی و بین المللی فروریخته است و مستکبران جهان را به جنگلی که زور به آن حاکم است تبدیل کردند.

درس سوم: آشکار شدن باطن آمریکا و صهیونیست‌ها

وی اظهار کرد: در گذشته باطن آمریکا جنایت کار و صهیونست ها آشکار نبود و باید آن را به همگان توضیح داده می‌شد اما امروز باطن این سگ‌ها همه را حتی دوستان خود را مورد حمله قرار می‌دهد. کودک آزاری، کودک کشی، نسل کشی، زدن زیرساخت‌ها و بی رحمی در حد اعلا با همه گروه‌ها از نظامی و غیرنظامی در سراسر منطقه از واقعیت‌های عریان آمریکا است.

درس چهارم: فقدان اعتبار به هرگونه مذاکره

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: در گذشته دشمنان بزرگ در کنار هم صحبت می‌کردند و حداقلی از معیارها در گفت‌وگو وجود داشت اما همه عالم دید که این جانیان اولین عهدها و پیمان‌های خود را زیر پا گذاشتند. نتیجه این شده است که نمی‌توان بر روی هیچ کدام از حرف‌های آنها حساب کرد. اگر کسی به حرف‌های آن‌ها اعتماد کند یا سادگی یا غرض ورزی است.

درس پنجم: امنیت عاریه‌ای سودی ندارد

خطیب جمعه قم اظهار کرد: دولت‌های منطقه فهمیدند که امنیت عاریه‌ای و گدایی از آمریکا فایده‌ای ندارد.

وی خطاب به کشورهای منطقه بیان کرد: تا وقتی با دشمنان اسلام و ایران هستید غرش موشک‌های ما شما را تهدید خواهد کرد

درس ششم: کاخ شیشه‌ای آمریکا

امام جمعه قم افزود: بشر باید بداند آمریکا در کاخ شیشه‌ای قرار دارد. آمریکا کاخ‌های زیبایی بر شن‌های روان ساخته که پایه‌های سستی دارد. علیرغم همه صداهایی که آمریکا دارد دنیا دید که آمریکا در برابر ایران و محور مقاومت و ملت ایران کم آورده است.

درس هفتم: مردم ایران هرگز عقب نخواهند نشست

وی اضافه کرد: نتانیاهو، ترامپ و همراهان آنان بدانند این ملت انتقام خواه و شب بیدار برای آرمان‌های اسلام همچنان پای کار اسلام، انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح ایستاده‌اند و هرگز عقب نخواهند نشست.

درس هشتم: دنیا ارزش مقاومت را فهمید

آیت الله اعرافی تاکید کرد: دنیای ارزش مقاومت هوشمندانه را دانست. دشمنان آرزوی تسلیم ما را داشتند اما به گور بردند. دشمن باید تسلیم حق شود. انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای ایران و مقاومت در انتظار شما خواهد بود.

وی یادآور شد: این ملت این راه را ادامه خواهد داد. ادامه راه در شرایط حساس امروز نیازمند آگاهی، هوشمندی، شجاعت و حضور در صحنه دارد. پیشرفت علمی و فناوری، وحدت آرمانی و اجتماعی برای آرمان‌های بزرگ و اتحاد مقدس با فصل الخطاب بودن حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از جمله این شروط است.

اقتدار نظامی لازمه حیات امروز است

مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: اقتدار نظامی و امنیتی و تسلیحاتی وظیفه نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها و دولت است. اقتدار نظامی لازمه حیات امروز است. کسانی که اقتدار نظامی را نادیده می‌گرفتند خطا می‌کردند. مدیریت جهادی دیگر شرط ادامه راه است. ملت هم باید همراهی کند.

لزوم اصلاح امور فرهنگی

وی با تاکید بر لزوم اصلاح امور فرهنگی گفت: اگر مساله حجاب و ارزش‌های الهی در کشور به ویژه در قم باید توجه کنیم. همه در این عرصه وظیفه داریم. برای ادامه مقاومت طهارت و پاکی جامعه لازم است.

خطیب جمعه قم بیان کرد: از کسانی که برای برپایی اربعینی باشکوه، دشمن شکن و تمدنی در ایران و عراق تلاش کردند سپاسگزاریم. رویداد اربعین قابل مطالعه و سرمایه گذاری بیشتر است.

دو عنصر مهم در مقاومت

آیت الله اعرافی در خطبه اول با بیان اینکه مقاومت و جهاد نیازمند دو عنصر مهم است، عنوان کرد: عنصر اول عزت و سربلندی در فرد و جامعه هنگام رویارویی با دشمن است. حس عزت نفس در ابعاد وسیع اجتماعی یک شرط لازم برای مقاومت و دفاع در برابر بیگانگان است.

وی صبر و شکیبایی در مقابل سختی های در مسیر دفاع از کشور و آرمان الهی دانست و افزود: مقاومت به این دو عنصر روانشناختی و درونی وابسته است. مقاومت و حضور در جبهه دفاع و جهاد از یک سو به عزت نفس همگانی در جامعه و از سوی به صبر و پایداری در مواجه با مشکلات نیاز دارد.

صبر یک اصل عقلایی است

خطیب جمعه قم با اشاره به اینکه صبر در مقابل موانع و مشکلات یک اصل عقلایی است، بیان کرد: تاکید کرد: ملتی که از این ویژگی ها برخوردار باشد شکست ناپذیر است و در مقابل دشمن پیروز خواهد شد.

صبر عاملی برای شکوفایی است

وی، بیان کرد: صبوری و شکیبایی شرط اصلی برای دستیابی به اهداف و آرمان های بزرگ است. در آیات و روایات متعددی به آن اشاره شده است؛ برای مثال بیش از صد مرتبه از واژه صبر در قرآن استفاده شده است.

صبر پشتوانه نظامات شریعت است

مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: صبر پشتوانه همه نظامات شریعت است. در روایات به صبر در برابر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر ترک معصیت اشاره شده است.

دو دسته صبر

وی با اشاره به اینکه صبر به دو دسته تقسیم می‌شود، افزود: صبر اول در مقابل حوادث غیراختیاری است که بشر آن را تجربه می کند؛ اما نوع دوم، صبر اختیاری است که در برای انجام تکالیف الهی و ترک و معاصی است.

امام جمعه قم اضافه کرد: صبر دوم، شکیبایی است که برای سعادت و پیشرفت انتخاب می کنیم تا به استقبال مشکلات برویم.

وی گفت: گاهی اتفاقی رخ می‎دهد و باید صبوری کنیم اما گاهی تصمیم می گیریم که برای انجام وظایف الهی و اجتماعی به دل مشکلات بزنیم و صبوری کنیم که این صبر فعال و شکیبایی انتخاب شده است.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: صبر فردی به صبری گفته می شود که برای انجام تکالیف فردی مانند نماز و... صبر و سختی را متحمل می شویم، اما صبر اجتماعی امری است که صبر انتخابی به فرهنگ جامعه تبدیل شود و آحاد جامعه از خطر استقبال کند و در مقابل خطرها خود را نبازد.

وی با بیان اینکه در ادبیات امروز از صبر فعال و اجتماعی به عنوان مقاومت یاد می شود، یادآور شد: مقاومت به معنای صبری بزرگ، دامنه‌دار، فعال، اجتماعی و برنامه ریزی شده و استقبال از خطرهای بزرگ برای آرمان های بزرگ آزادی ملت و امت است.

مفهوم مقاومت

آیت الله اعرافی گفت: امامین انقلاب واژگان و مفاهیم زیادی بر ادبیات ایران و جهان افزودند که از جمله آن ها مفهوم مقاومت است که در عالم اسلام به نظریه تبدیل شد. مقاومت صبری هوشمندانه، اجتماعی و فعال برای تحقق آرمان های بزرگ است که ملت ما آن رابرای تحقق آرمان های بزرگ و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی پیشه کرده است.

وی با اشاره آیه «وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا» در سوره آل عمران گفت: این همان صبر آرمانی و مهدوی است. عالمان بزرگ و مردمان پاک برخاستند و سست نشدند و طوفان های سخت دشمن آن‌ها را به عقب برنگردادند و فریاد خشم و حماسه خود را بر دشمن فرود آوردند.

وی با اشاره به اینکه صبر یک ویژگی درونی روانشناختی است. صبر ثبات قدم، استواری دل و استحکام باطن برای مقابله با میکروب ها و ویروس های مزاحم است، بیان کرد: خداوند در سوره آل عمران می فرماید:«إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا» یعنی اگر صبر پیشه کنید هیچ آسیبی از سوی دشمنان به شما نمی رسد.