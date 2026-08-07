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معاون رییس جمهور:

اعضای دولت با تمام توان در کنار رئیس جمهوری برای ایران ایستاده‌اند

اعضای دولت با تمام توان در کنار رئیس جمهوری برای ایران ایستاده‌اند
کد خبر : 1823256
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معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر حمایت اعضای دولت از مسعود پزشکیان، مسئولیت ریاست‌جمهوری را برای وی عهدی با ملت ایران دانست و گفت: اعضای دولت با تمام توان و افتخار در کنار رئیس‌جمهور برای ایران ایستاده‌اند.

به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسئولیت برای دکتر پزشکیان، که دل در گرو ایران دارد، بار نیست؛ عهدی است با ملت ایران. رئیس‌جمهوری که جان، آبرو و توان خود را پای ایران گذاشته، هرگز از سختی‌ها نهراسیده و نمی‌هراسد.

ما اعضای دولت، با تمام توان و افتخار، در کنار رئیس‌جمهور برای ایران ایستاده‌ایم.»

 

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