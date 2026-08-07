به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسئولیت برای دکتر پزشکیان، که دل در گرو ایران دارد، بار نیست؛ عهدی است با ملت ایران. رئیس‌جمهوری که جان، آبرو و توان خود را پای ایران گذاشته، هرگز از سختی‌ها نهراسیده و نمی‌هراسد.