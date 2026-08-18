سنگدوینی در گفتوگو با ایلنا:
اگر جایگاههای LPG مانند CNG توسعه یافته بود، به خدا قسم با مشکل بنزین مواجه نبودیم/خودروهای فرسوده پدر کشور را درآوردهاند/ بنزین وارداتی لیتری ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه دارد
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس با مخالفت با افزایش قیمت بنزین، گفت: در شرایط فعلی راهکار قیمتی مناسب نیست و باید با کاهش سهمیه، رایگان شدن CNG، توسعه جایگاههای LPG، دوگانهسوز کردن خودروها و توسعه خودروهای برقی، به سمت تنوع سبد سوخت حرکت کنیم؛ چراکه اگر LPG مانند CNG توسعه پیدا کرده بود، امروز کشور با مشکل بنزین مواجه نبود.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سیاستهای جدید دولت در خصوص بنزین و جابهجایی سهمیه کارتهای سوخت گفت: اکنون با محدودیت مواجه هستیم؛ حال محدودیت ما چیست؟ پالایشگاههای ما بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند، در حالی که مصرف کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است. بنابراین، این مقدار کمبود داریم و باید یا آن را وارد کنیم یا اگر بتوانیم از پالایشگاههای خود پشتیبانی و به آنها کمک کنیم، بخشی از این کمبود را جبران کنیم و مابقی را از طریق واردات تأمین کنیم.
روزانه ۲۰ میلیون لیتر کمبود بنزین داریم
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای جبران کمبود بنزین در کشور، اظهار داشت: یکی از راهکارها واردات است. واردات هم همانطور که میدانیم مستلزم خرید است و باید برای هزینه آن ارز پرداخت شود. اکنون هم در شرایط جنگی قرار داریم و در چنین شرایطی، عملاً واردات با مشکل مواجه میشود. شاید بتوان از ذخایر استفاده کرد، اما این ذخایر بهتدریج کاهش پیدا میکنند. زمانی میتوان از ذخایر استراتژیک استفاده کرد که همزمان امکان واردات هم وجود داشته باشد تا دوباره ذخایر تکمیل شوند. وقتی امکان واردات وجود نداشته باشد و در عین حال مصرف افزایش پیدا کند، طبیعتاً با مشکل مواجه خواهیم شد. اکنون هم تا پایان تابستان، با توجه به سفرهای مردم، حجم مصرف افزایش پیدا میکند و این یکی از نکات مهم است.
وی با بیان اینکه چند راهکار وجود دارد که مجموعه اقتصادی کشور، دولت، مجلس و کارشناسان مسائل انرژی در حال بررسی آن هستند تا مشخص شود چه اقدامی باید انجام شود، ادامه داد: یکی از پیشنهادها این است که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. البته این کار یک بار انجام شده است. زمانی که نرخ سوم بنزین را آزاد و پنج هزار تومان تعیین کردیم، آیا واقعاً در مصرف بنزین صرفهجویی شد؟ شاید در هفته اول، ده روز یا دو هفته ابتدایی، به دلیل افزایش هزینهها، مقدار اندکی کاهش مصرف اتفاق افتاد، اما پس از آن دوباره مصرف به وضعیت قبلی بازگشت. بنابراین، راهکار قیمتی در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، راهکار مناسبی نیست.
افزایش قیمت بنزین مستقیماً سفره مردم را هدف میگیرد
سنگدوینی تاکید کرد: عملاً من و اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند؛ زیرا اکنون یکی از مهمترین چالشهای کشور، اقتصاد و معیشت مردم و سفره مردم است. بنزین هم بهطور مستقیم بر قیمتها تأثیر میگذارد. به محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کند، قطعاً بر قیمت کالاها اثر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه امکان کنترل تمام توزیعکنندگان کالا و فروشندگان اقلام اساسی وجود ندارد، گفت: مگر میتوان همه فروشگاهها، سوپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای، مغازهها و بازار را کنترل کرد؟ چنین امکانی وجود ندارد. بهراحتی مشاهده میکنید که قیمتها از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر و از یک مغازه به مغازه دیگر متفاوت است. بنابراین، افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی و در نهایت بر سفره مردم تأثیر میگذارد و مردم را با مشکل مواجه میکند. ما هم نمیخواهیم مردم دچار سختی شوند. اکنون با یک میلیون تومان کالابرگ، آیا بیش از یک مرغ میتوان خرید؟ خیر، نمیتوان. بنابراین، این موضوع یکی از مهمترین مسائل است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم سهمیهبندی هم تأثیرگذار است. هرچند در شرایطی که تأمین بنزین با دشواری مواجه است، راهکار نخست، سهمیهبندی و کاهش سهمیه است. این اقدام هم انجام شده و سهمیه ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر و سهمیه ۳۰۰۰ تومانی ۵۰ لیتر تعیین شده است. پیش از این، سهمیه ۳۰۰۰ تومانی ۱۰۰ لیتر بود که اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. به نظر من، این اقدام خوبی است.
باید به سمت تنوع در سبد سوخت کشور حرکت کنیم
وی گفت: البته در کشور، وضعیت خودروها هم به گونهای است که عملاً حدود ۵۰ درصد مردم خودروی شخصی دارند. در میان این افراد هم برخی یک خودرو، برخی دو خودرو و حتی برخی تا ۱۰ خودرو دارند و این عادلانه نیست. به اعتقاد من در این میان دولت و وزارت نفت یک اقدام خوب دیگر هم انجام دادند و آن رایگان کردن سیانجی بود. رایگان شدن سیانجی اقدام بسیار خوبی است و باعث میشود از مصرف بنزین کاسته شود.
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس خاطر نشان کرد: اکنون اگر بخواهید هر لیتر بنزین را وارد کنید، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه دارد، البته اگر اساساً امکان واردات وجود داشته باشد؛ زیرا شرایط جنگی اجازه چنین کاری را بهراحتی نمیدهد. به نظر من، یکی از بهترین تصمیمات دولت، رایگان کردن سیانجی برای خودروهای سبک بود که میتواند موجب کاهش مصرف بنزین شود. در این خصوص با آقای ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، صحبت کردم. ایشان گفتند هنوز آمار نهایی استخراج نشده است تا مشخص شود با این جایگزینی و رایگان شدن سیانجی، چند میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: برای این که بتوانیم مصرف بنزین در کشور را کنترل کنیم باید سراغ موارد دیگر برویم، یکی از راهکارها رایگان شدن سیانجی و راهکار دیگر کاهش سهمیه است که هر دو اقدامات مناسبی هستند. اما ما باید به سمت تنوع در سبد سوخت حرکت کنیم و این موضوع اهمیت زیادی دارد. منظور از تنوع این است که به جای استفاده صرف از بنزین، از سوختهای دیگر هم استفاده کنیم؛ یکی از این موارد، گاز طبیعی و دوگانهسوز کردن خودروها و مورد دیگر، استفاده از LPG و گاز طبیعی است.
اگر LPG توسعه پیدا میکرد، امروز با مشکل بنزین مواجه نبودیم
سنگدوینی بیان کرد: گاز طبیعی بهصورت مستمر از طریق خط لوله به شهرها و روستاها منتقل میشود و بهراحتی در دسترس است. گاز مایع هم اهمیت زیادی دارد. ما میتوانیم از گاز مایع استفاده کنیم و جایگاههای سوخت گاز مایع را توسعه دهیم، زیرا نزدیکترین سوخت به بنزین، گاز مایع است که موتور ماشین هم صدمه نمیبیند. مجلس یازدهم هم در سال اول، سال دوم، سال سوم و سال چهارم، این موضوع را مصوب کرد و تأکید داشت که باید LPG توسعه پیدا کند و جایگاههای عرضه LPG ایجاد شود. بخش خصوصی هم برای این کار آمادگی دارد، اما این اقدام بهصورت مطلوب انجام نشد.
وی با بیان اینکه اگر جایگاههای LPG مانند جایگاههای CNG توسعه پیدا میکرد، به خدا قسم اکنون با مشکل بنزین مواجه نبودیم، گفت: اگر برای واردات و تولید خودروهای برقی در داخل کشور برنامهریزی میشد، امروز با کمبود بنزین روبهرو نبودیم. در این صورت، همین میزان بنزینی که اکنون تولید میشود، پاسخگوی نیاز کشور بود؛ زیرا بخشی از مصرف به خودروهای برقی، بخشی به خودروهای LPGسوز و بخشی هم به خودروهای CNGسوز اختصاص پیدا میکرد. این موارد میتواند کمککننده باشد. امروز در دنیا همه کشورها از تنوع سوخت استفاده میکنند؛ از بنزین، LPG، CNG و برق؛ اگر قرار باشد مشکل ما حل شود، باید به سمت این مسیرها حرکت کنیم. به نظر من مردم ما در شرایط سخت همواره کمک کردهاند و اکنون هم کمک خواهند کرد.
توسعه پتروپالایشگاهها مشکل بنزین کشور را حل میکند
این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: برای نمونه، در بخش برق، امسال مسئولان اعلام کردند که تاکنون ۵۸۰۰ مگاوات برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر و پنلهای خورشیدی تولید و وارد مدار شده است. دو هفته پیش هم در جلسهای با وزیر نیرو، اعضای کمیسیون انرژی و معاونان وزارت نیرو اعلام شد که تا پایان شهریور این میزان به ۷۰۰۰ مگاوات و تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین به دلیل مناسب بودن وضعیت بارندگی و آبگیری سدها، نیروگاههای برقآبی هم به مدار آمدهاند و بخشی از برق کشور از این طریق تأمین میشود. برخی از نیروگاههای برقآبی را شب در مدار قرار میدهند که بین هشت تا ۱۰ هزار مگاوات برق وارد تولید میکنند. علاوه بر این، نیروگاههای زمینگرمایی نیز فعال هستند که فکر میکنم یکی از آنها در مشکینشهر اردبیل قرار دارد که امروز به تولید برق کمک میکند.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر در کاهش سهمیه تعیین تکلیف خودروهای فرسوده است. خدا شاهد است خودروهای فرسوده پدر کشور را درآورده و واقعاً آسیب زیادی به ما وارد کرده است. هنوز برخی خودروهای قدیمی مانند پیکان در حال تردد هستند و مصرف سوخت بالایی دارند. اینها نیز از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سنگدوینی با اشاره به مصوبات مجلس و قانون برنامه هفتم برای تامین سوخت و بنزین مورد نیاز کشور، بیان کرد: اگر پتروپالایشگاهها که توسعه آنها در قانون و در برنامه هفتم پیشبینی شده است، با مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کنند، مشکل بنزین کشور حل خواهد شد. زمانی که امکان صادرات نفت وجود ندارد، میتوان نفت را در اختیار همین پتروپالایشگاهها قرار داد تا آن را به فرآوردههای نفتی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: همچنین لازم میدانم از وزارت نفت و وزارت نیرو تشکر کنم. در این شرایط جنگی، عملکرد بسیار خوبی داشتند و اجازه ندادند حتی یک روز کشور با کمبود بنزین یا اختلال در حملونقل مواجه شود؛ زیرا اگر حملونقل متوقف شود، امکان تأمین کالاها و خدمات اساسی مردم هم از بین میرود و آن هم مشکلات خودشان را دارند.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: در حوزه برق هم، امسال واقعاً کمترین میزان محدودیت برای صنایع اعمال شد. اعلام شد اگر صنایع در روز جمعه فعالیت داشته باشند، برق آنها در روز جمعه تأمین خواهد شد و در مقابل، یک روز از روزهای شنبه تا پنجشنبه برق آنها قطع میشود. این موضوع اهمیت زیادی دارد و بسیار حائز اهمیت است. به نظر من همه ما باید کمک کنیم. ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور باید همکاری کنند تا انشاءالله بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.