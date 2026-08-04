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واکنش پزشکیان به شایعه استعفا

واکنش پزشکیان به شایعه استعفا
کد خبر : 1822260
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گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم از امشب در چهار قسمت منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، گفت‌وگوی صریح و صمیمانه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با مردم از امشب در قالب چهار قسمت منتشر خواهد شد.

در این گفت‌وگو، رئیس‌جمهور ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دولت در دو سال گذشته، به بررسی مهم‌ترین مسائل روز کشور نیز پرداخته است. از جمله محورهای این گفت‌وگو می‌توان به موضوعات مرتبط با جنگ، روند مذاکرات و سایر مسائل مهم داخلی و بین‌المللی اشاره کرد.

پزشکیان در بخش از این گفت‌وگو که تیزر آن منتشر شده است در واکنش به طرح شایعه استعفایش از ریاست جمهوری گفت: اگر من بخواهم استعفا دهم، خب، رسما اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام؛ استعفا نخواهم داد؛ خواهم ایستاد.

وی ادامه داد: این‌ها می‌خواهند اختلافی درست کنند؛ رهبری یک چیز می‌فرماید و آن‌ها چیز دیگری می‌گویند اما چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟

رئیس جمهور  بیان کرد: ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم؛ آدم‌هایی آن جا هستند، حالا اگر من تهدید (به استعفا) علی‌رغم میل رهبری کنم، آیا به سمت من نمی‌آیند؟! این جفایی در حق آن‌ آدم‌هاست.

این مجموعه با هدف ارائه گزارشی از عملکرد دولت و پاسخ‌گویی درباره مهم‌ترین موضوعات روز، در چهار بخش در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

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