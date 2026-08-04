برگزاری اسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران

به گزارش ایلنا، آیین جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در شهر‌های سراسر کشور از صبح امروز درحال برگزاری است و این مراسم در تهران هم از ساعت ۶ صبح پس از قرائت زیارت عاشورا از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام آغاز شده و در مسیر دلدادگان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، ادامه خواهد داشت.

شهرداری تهران اعلام کرده است، امسال ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در مسیر جاماندگان اربعین تهران برای خدمت رسانی به زائران مستقر هستند و ۴۰ موکب مادر و کودک در مسیر راهپیمایی با فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، امکان استراحت مادران و کودکان را در طول مسیر فراهم کرده است.