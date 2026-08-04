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برگزاری اسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران

برگزاری اسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران
کد خبر : 1822242
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مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) آغاز شده و زائران و عاشقان اهل بیت (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) رهسپار هستند.

به گزارش ایلنا، آیین جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در شهر‌های سراسر کشور از صبح امروز درحال برگزاری است و این مراسم در تهران هم از ساعت ۶ صبح پس از قرائت زیارت عاشورا از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام آغاز شده و در مسیر دلدادگان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، ادامه خواهد داشت.

شهرداری تهران اعلام کرده است، امسال ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در مسیر جاماندگان اربعین تهران برای خدمت رسانی به زائران مستقر هستند و ۴۰ موکب مادر و کودک در مسیر راهپیمایی با فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، امکان استراحت مادران و کودکان را در طول مسیر فراهم کرده است.

 

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