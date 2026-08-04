به گزارش ایلنا، آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام «سروان علیرضا فتحی» که در درگیری با اشرار مسلح به فیض شهادت نائل آمد، روز گذشته (دوشنبه ۱۲ مردادماه) با حضور حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس مجلس، آیت‌الله شعبانی موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، سعید کتابی فرماندار ویژه ملایر، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و خیل گسترده مردم شهیدپرور و انقلابی در روستای گوراب برگزار شد.

آزادی‌خواه در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علیرضا فتحی و تمامی شهدای امنیت، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و خون پاک شهدایی است که برای دفاع از مردم و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با طراحی جنگ نظامی و تشدید فشارهای اقتصادی، به دنبال تضعیف ایران و ایجاد ناامیدی در میان مردم بودند، اما با اراده پولادین، اتحاد مثال‌زدنی و مقاومت ملت ایران مواجه شدند و همه نقشه‌های آنان ناکام ماند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن تلاش کرد با محاصره اقتصادی و ایجاد ناامنی، جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما ایستادگی تاریخی مردم و رهبری هوشمندانه نظام، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد و نشان داد که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مشاور رئیس مجلس با تأکید بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی، گفت: ایران اسلامی با وحدت و انسجام ملی، در برابر هرگونه مداخله و تجاوز دشمنان سربلند ایستاده و از حقوق و منافع ملی خود با قدرت دفاع خواهد کرد.

آزادی‌خواه همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: این آبراه استراتژیک متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و مدیریت آن در اختیار ایران قرار دارد؛ از این‌رو، کشورمان هرگز از حقوق مسلم خود در این حوزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در پایان با تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: پاسداشت خون شهدای امنیت و ترویج فرهنگ مقاومت، ضامن استمرار امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و دشمن باید بداند که ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، هرگونه تهدید و توطئه را با قدرت خنثی خواهد کرد.

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