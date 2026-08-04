میرتاجالدینی:
پیام راهپیمایی جاماندگان اربعین این است که «ما در میدان هستیم»
مشاور رئیس مجلس در امور حقوقی با بیان اینکه راهپیمایی جاماندگان اربعین امتداد پیادهروی بزرگ اربعین و نهضت عاشوراست، گفت: پیام این حرکت مردمی آن است که «ما در میدان هستیم» و ملت ایران با حضور خود، بر استمرار راه مقاومت، عزت مسلمانان و حمایت از آرمانهای عاشورا تأکید میکنند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی روز سهشنبه در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران گفت: پیاده روی جاماندگان اربعین، در امتداد پیادهروی بزرگ و تاریخی زیارت اربعین است که نزدیک به ۲۰ روز است در کربلا آغاز شده و میلیونها انسان از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر دنیا در آن حضور یافتهاند.
مشاور رئیس مجلس درامور حقوقی گفت: کسانی که نتوانستند به کربلا مشرف شوند، در ایران و در شهرهای مختلف، از جمله اینجا در تهران، از میدان آیینی امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حرکت میکنند چرا که این حرکت همان ثواب زیارت امام حسین (ع) را دارد.
میرتاجالدینی افزود: پیام راهپیمایی جاماندگان اربعین این است که این ملت با حضور خود عنوان میکنند که «ما در میدان هستیم» شعار امسال نیز، همانند تاکیدات رهبر انقلاب و فرمانده شهیدمان است که باید برخاست و با مشت گره کرده ایستادگی کرد.
وی گفت: اربعین امتداد نهضت عاشوراست و این مسیر، ادامه همان حرکت عظیم است. امسال نیز با شهادت رهبر عزیزمان و تشییع باشکوهی همراه شد که پیام بسیار گستردهای برای دنیا داشت.
مشاور رئیس مجلس درامور حقوقی افزود: چند روز قبل از این، توفیق زیارت اربعین نصیبم شد. در میان جمعیت بودم؛ از نجف تا کربلا، در یکی از مسیرها با چند نفر از ماموران عراقی صحبت میکردم. عکس آقا در دستانم بود. یکی از ماموران پلیس به عکس آقا اشاره کرد و گفت این، امام حسینِ(ع) زمان ما بود که شهید شد.
میرتاجالدینی ادامه داد: امروز نیز حرکت اربعین همین پیام را با خود دارد با قیام و بعثتی که در مردم شکل گرفته است، بار دیگر این حقیقت ثابت خواهد شد که خون بر شمشیر پیروز است و آمریکا بهزودی مضمحل شده و به افول خواهد رسید و رژیم صهیونیستی نیز در منطقه نابود خواهد شد. ملت ایران، به عنوان یک قدرت بزرگ اسلامی، پرچم اسلام، عزت مسلمانان، عزت مردم و عزت مستضعفان را در جهان برافراشته خواهند کرد.