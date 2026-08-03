مدیران کل پیگیر ارتقای رفاه کارکنان باشند

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی، با اشاره به آیه ۳۵ سوره نور و تفسیر امام محمد غزالی از این آیه، اظهار کرد: در این تفسیر پنج عنصر «مشکات، زجاجه، مصباح، شجره و زیت» به پنج مرتبه از روح بشریت تشبیه شده و خداوند نیز به عنوان نور معرفی می‌شود. وی با اشاره به ایام اربعین حسینی افزود: هنگامی که امام حسین (ع) «مصباح‌الهدی و سفینه‌النجاه» خوانده می‌شود، در حقیقت آن حضرت تجلی نور الهی است و توسل به ایشان، راه نجات و رستگاری انسان خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و جزیره خارگ، از تلاش‌های نیرو‌های گمنام و پرتلاش جنوب کشور قدردانی کرد و گفت: کار‌های بزرگ کشور را سربازانی انجام می‌دهند که کمتر دیده می‌شوند و باید قدردان آنان باشیم. این نیرو‌ها پرورش‌یافته مکتب حسینی هستند و شجاعت، ایمان و تقوا مهم‌ترین ویژگی‌های آنان به شمار می‌رود.

بابایی، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن و مصرف را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: امروز معیشت کارکنان باید یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران کل باشد و موضوع تأمین مسکن همکاران نیز در کنار سایر مأموریت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نتایج سفر استانی به بوشهر، از رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد مجموعه ثبت و دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از معضلات ثبتی در مسیر حل شدن قرار دارد و برای تمرکز بیشتر بر این موضوع، یکی از مشاوران ستادی سازمان مأمور پیگیری و رفع مسائل ثبتی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت از مدیران کل استان‌ها خواست در گزارش‌های عملکرد خود، علاوه بر آمار، بر اقدامات شاخص و حل مشکلات مردم تأکید ویژه داشته باشند و خاطرنشان کرد: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشی محوری در رفع معضلات ثبتی و افزایش رضایتمندی عمومی بر عهده دارد.

بابایی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی بیشتر در حوزه املاک و کاداستر، اظهار کرد: باید فاصله زمانی تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ کاهش یابد تا خدمات ثبتی با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مشاوران سازمان در قالب گفت‌و‌گو‌های تخصصی و تبادل مستقیم دیدگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تعامل و گفت‌وگوی کارشناسی، بیش از مکاتبات اداری، به تقویت ارکان سازمان کمک خواهد کرد. رئیس سازمان ثبت همچنین بر ضرورت به‌کارگیری نیرو‌های جوان، متخصص و توانمند در تمامی بخش‌های سازمان تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر، به‌ویژه در دفاتر اسناد رسمی، گفت: لازم است نظارت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود و سردفتران جدید نیز شئونات حرفه‌ای و اخلاقی این حوزه را رعایت کنند تا نظام سردفتری از هرگونه حاشیه دور بماند.

بابایی همچنین انتخاب مدیران شایسته برای کانون‌های سردفتران را ضروری دانست و افزود: تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های ضبط صدا و تصویر و نصب دوربین، از برنامه‌های راهبردی تحول و تعالی سازمان است و اجرای دقیق این برنامه باید به صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

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