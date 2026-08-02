تأکید کمیسیون اجتماعی بر اجرای مطالبات اصلی نیروهای شرکتی در دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی تأکید و تصریح کرد این مطالبه‌ نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند.

جعفری‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندین‌ساله این نیروها نیست. مطالبه اصلی، حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد امنیت شغلی است.