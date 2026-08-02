انفجارهای کنترلشده برای انهدام مهمات باقی مانده از جنگ در جهرم آغاز شد
روابط عمومی سپاه فجر استان فارس با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از صبح امروز یکشنبه ۱۱ مرداد، عملیات انهدام کنترلشده تعدادی مهمات و بمبهای عملنکرده در حوالی شهرک محمدآباد شهرستان جهرم آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، تیمهای تخصصی چک و خنثیسازی مهمات، در طول هفته جاری نسبت به انهدام ایمن این مهمات اقدام خواهند کرد.
بر این اساس، عملیات انهداک کنترل شده مهمات با هدف تامین امنیت منطقه و جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان انجام میشود.
در اطلاعیه سپاه فجر فارس آمده است: این عملیات هر روز از ساعت هفت صبح تا ۱۲ ظهر و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و شنیدهشدن صدای انفجار در محدوده شهرک محمدآباد، طبیعی و ناشی از اجرای این عملیات برنامهریزیشده است.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کرده و به هشدارهای نیروهای مستقر در منطقه توجه کنند.