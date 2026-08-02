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انفجارهای کنترل‌شده برای انهدام مهمات باقی مانده از جنگ در جهرم آغاز شد

انفجارهای کنترل‌شده برای انهدام مهمات باقی مانده از جنگ در جهرم آغاز شد
کد خبر : 1821368
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روابط عمومی سپاه فجر استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از صبح امروز یکشنبه ۱۱ مرداد، عملیات انهدام کنترل‌شده تعدادی مهمات و بمب‌های عمل‌نکرده در حوالی شهرک محمدآباد شهرستان جهرم آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های تخصصی چک و خنثی‌سازی مهمات، در طول هفته جاری نسبت به انهدام ایمن این مهمات اقدام خواهند کرد.

بر این اساس، عملیات انهداک کنترل شده مهمات با هدف تامین امنیت منطقه و جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی برای شهروندان انجام می‌شود.

در اطلاعیه سپاه فجر فارس آمده است: این عملیات هر روز از ساعت هفت صبح تا ۱۲ ظهر و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده شهرک محمدآباد، طبیعی و ناشی از اجرای این عملیات برنامه‌ریزی‌شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کرده و به هشدارهای نیروهای مستقر در منطقه توجه کنند.

 

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