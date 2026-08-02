رونمایی از اجرای آزمایشی «سامانه جامع عملکرد قضات»

به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی و آغاز عملیاتی کارگروه مشترک «معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» با حضور حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و جمعی از روسا، مدیران و کارشناسان هر دو مجموعه برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای این نشست ضمن عرض خیرمقدم، یکی از بارزترین ویژگی‌های انسجام، هم‌افزایی و تحول دیجیتال در دستگاه قضا را مدیریت عملیاتی توأم با تعامل و از ویژگی‌های دوره مدیریت کاظمی فرد دانست و بر ضرورت برقراری ارتباط منطقی و کامل میان بخش‌های مختلف جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات اداری و قضایی تأکید کرد.

موحدی با اشاره به جایگاه ویژه مدیریت و تصمیم‌گیری در نظام قضایی تصریح کرد: یک مدیر قضایی موفق، پیش از هر چیز باید در مسند قضاوت موفق و مجرب باشد. بضاعت و تجربه علمی و عملی در حوزه قضایی، پایه‌گذار پذیرش و همراهی بدنه همکاران با مدیران مجموعه است بنابراین ارزیابی دقیق عملکرد قضایی افراد، رکن اصلی هرگونه نظام مدیریتی در قوه قضاییه است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تبیین کارکرد‌های پنج‌گانه فناوری اطلاعات در ارتقای مأموریت‌های این معاونت، محور‌های اصلی این کار مشترک را در زمینه کادرسازی و شایسته‌گزینی، پشتیبانی تصمیم در کمیسیون نقل و انتقالات، تقویت سیستم کارگزینی قضایی، هدفمندسازی آموزش‌های ضمن خدمت، اجرای ماموریت‌های نرم‌افزاری سند تحول قضایی تشریح کرد.

موحدی تصریح کرد: در زمینه کادرسازی و شایسته‌گزینی: شناسایی استعداد‌های برتر قضایی و اداری به منظور جانشین‌پروری بر اساس کارنامه‌های تحلیلی و مستند مطرح است. در زمینه پشتیبانی تصمیم در کمیسیون نقل و انتقالات: گذار از تصمیم‌گیری‌های ذهنی به سمت تصمیم‌گیری‌های مستند و داده‌محور به منظور تأثیر موثر بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و توزیع عادلانه نیروی انسانی اهمیت دارد. تقویت سیستم کارگزینی قضایی: موجب فراهم‌سازی بستر اطلاعاتی جامع و برخط برای مدیریت پویای پرونده‌های کارکنان می‌شود. هدفمندسازی آموزش‌های ضمن خدمت: تحلیل نیاز‌های آموزشی واقعی همکاران قضایی بر اساس ارزیابی علمی عملکرد آنان؛ سیاست راهبردی ریاست قوه قضاییه مبنی بر استمرار آموزش در تمامی سطوح (از بدو خدمت تا عالی‌ترین مقامات قضایی) را محقق می‌سازد. اجرای ماموریت‌های نرم‌افزاری سند تحول قضایی: توسعه و استقرار سامانه‌های مشترک مورد نیاز در بخش‌های اداری و قضایی را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با آسیب‌شناسی نظام‌های ارزیابی موجود، بر ضرورت هم‌گرایی شاخص‌ها تأکید کرد و افزود: تکیه صرف بر شاخص‌های عددی و راهبردی اگرچه سرعت کار را بالا می‌برد، اما برای سنجش چندبعدی کارگزاران قضایی کافی نیست. ما نیازمند تکمیل این فرآیند با شاخص‌های رفتاری و نظارتی از جمله داده‌های اداره کل ارزشیابی و حفاظت اطلاعات هستیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با هشدار نسبت به احتمال صدور نتایج مغایر و متعارض از سیستم‌های مختلف ارزیابی، خاطرنشان کرد: ناهماهنگی ارزیابی‌ها در برخی رویه‌های گذشته، چالش‌هایی را در تشویق یا ارتقای همکاران ایجاد می‌کرد. تجربه موفق امسال در استخراج لیست‌های مشترک و مورد توافق نشان داد که نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها و هم‌افزایی شاخص‌ها، ضریب اختلاف در انتخاب مدیران نمونه را به حداقل ممکن می‌رساند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با تشریح تکالیف تحولی این مرکز اظهار کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تکالیف متعددی بر عهده این مرکز گذاشته شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با منابع انسانی (اعم از بخش اداری و قضایی) با محوریت معاونت منابع انسانی است. در همین راستا، در نشست امروز سامانه‌های طراحی‌شده در این حوزه ارائه شد تا زمینه‌سازی لازم برای عملیاتی‌شدن آنها در سطح کشور فراهم شود.

رونمایی از اجرای آزمایشی سامانه جامع عملکرد قضات

کاظمی فرد با معرفی ابزار‌های نوین ارزیابی در دستگاه قضا گفت: یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی که امروز ارائه و رونمایی شد، «سامانه جامع عملکرد قضات» است. این سامانه، کارنامه و عملکرد یک قاضی را در سامانه‌های قضایی در طول سال‌های خدمت به تصویر می‌کشد.

منابع انسانی می‌تواند از این داده‌های ساختاریافته در مراحل مختلف ارزیابی عملکرد، سنجش آرای صادره، اوقات رسیدگی، پرونده‌های مختومه و سایر شاخص‌های تخصصی در طول دوران خدمت قضات بهره‌برداری کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین به بخش اداری اشاره کرد و افزود: «در حوزه کارکنان اداری نیز "بانک اطلاعات مدیران" و "سامانه شایسته‌گزینی" طراحی و ارائه گردید. مقرر شد بررسی‌های فنی و اجرایی این سامانه‌ها در کارگروه‌های تخصصی مشترک ادامه یابد تا به‌زودی وارد چرخه عملیاتی شده و در اختیار معاونت منابع انسانی و همکاران قضایی و اداری قرار گیرد.

مشارکت سالانه یک میلیون شهروند در نظرسنجی‌های مردمی شعب قضایی

کاظمی فرد با تبیین نقش محوری آرای مردم در سنجش کارآمدی دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از شاخص‌های برجسته در سامانه عملکرد قضات، بخش نظرسنجی برخط است. در حال حاضر، پس از برگزاری هر جلسه رسیدگی در تمامی مراجع قضایی، از مراجعان در خصوص مواردی نظیر "سرعت رسیدگی"، "دقت در رسیدگی" و "رعایت حسن خلق و احترام" نظرسنجی می‌شود. سالانه بیش از یک میلیون نفر از شهروندان در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند که این حجم از مشارکت، تصویر واقعی و کاملی از نگاه مردم به عملکرد دستگاه قضایی ارائه می‌دهد. این داده‌ها نقش مهمی در فرآیند‌های تکریم و تشویق قضات ایفا خواهند کرد.

تقدیر از تعامل سازنده معاونت منابع انسانی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان با ابراز خرسندی از هم‌گرایی ایجاد شده، اظهار کرد: استقبال بسیار موثر معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برای بهره‌برداری از این سامانه‌ها، فرصت ارزشمندی را برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت عملیاتی‌سازی کامل این طرح‌ها فراهم آورده است. از نگاه تعاملی و هم‌افزایی بی‌شائبه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و همکاران تلاشگر ایشان در مسیر تحقق اهداف سند تحول صمیمانه قدردانی می‌کنم.

در پایان این نشست مقرر شد کارگروه مشترک دو مجموعه، طراحی و پیاده‌سازی عملیاتی «راهکار سازمانی» را در دو حوزه کارگزینی اداری و قضایی در دستور کار قرار دهد. این طرح در گام نخست به‌صورت پایلوت روی پست‌های مدیریتی و ستادیِ سطح بالا و یا در قالب تمرکز بر چند استان منتخب اجرا خواهد شد تا پس از ارزیابی نتایج اولیه و رفع نواقص احتمالی، به کل کشور تسری یابد.