به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از رشد شاخص‌های صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان تهران در خردادماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه و در راستای اهداف سند تحول و تعالی، توسعه فرهنگ صلح، سازش با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی به صورت جدی دنبال می‌شود.

افزایش ۸ درصدی صلح و سازش میان مردم تهران

القاصی با اشاره به نتایج و گزارش عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: در خردادماه سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۶ هزار و ۲۶۰ پرونده منجر به صلح و سازش شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۸ هزار و ۵۲۰ پرونده بوده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش نیز از ۵۶ هزار و ۳۵۰ فقره به ۶۳ هزار و ۲۱۹ فقره افزایش یافته و درصد تحقق سازش نیز از ۳۲ درصد به بیش از ۴۱ درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پایتخت، تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش از ۱۰ هزار و ۴۸۱ فقره در خردادماه ۱۴۰۴ به ۱۵ هزار و ۲۷۸ پرونده در خردادماه ۱۴۰۵ رسیده و درصد تحقق سازش نیز از ۳۱ در صد به حدود ۴۰ درصد رسیده است که بیانگر افزایش ۸ درصدی صلح و سازش میان مردم تهران است.

وی در خصوص عملکرد شهرستان‌های تابعه استان نیز گفت: در حوزه‌های قضایی استان نیز تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش از ۸ هزار و ۳۹ پرونده به ۱۰ هزار و ۹۸۲ فقره افزایش یافته که با افزایش ۹ درصدی شاهد تحقق سازش به میزان ۴۴ درصد بوده‌ایم.

نظارت مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی؛ عوامل ارتقای عملکرد شورا‌های حل اختلاف

القاصی با بیان اینکه این نتایج حاصل نظارت مستمر بر شعب، پیگیری هدفمند پرونده‌های قابل سازش و استفاده از ظرفیت صلح یاران، میانجیگران، ریش سفیدان و معتمدان محلی است، گفت: تعامل مناسب میان واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف و ابتکار عمل صورت گرفته در این حوزه برای برگزاری جلسات پایش عملکرد، نقش مهمی در بهبود شاخص‌ها داشته است.

وی تاکید کرد: تدابیر و پیگیری‌های مدیریتی و حضور موثر معاونت جدید قضائی در امور شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران طی ماه‌های اخیر نیز در ارتقای عملکرد شورا‌ها موثر بوده که این مسیر باید با نظم، استمرار و دقت دنبال شود.

استقرار غرفه ستاد صبر همزمان با تجمع مردم در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از برپایی غرفه ستاد صبر شورای حل اختلاف در میدان ولیعصر (عج) تهران خبر داد و گفت: این غرفه همزمان با تجمعات مردمی و در فضای اجتماعی شهر تهران برپا شده، تا امکان ارتباط مستقیم و چهره به چهره دستگاه قضایی استان با شهروندان و ملت مبعوث شده در تهران را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: در این غرفه، قضات، مقامات قضایی و کارکنان شورا‌های حل اختلاف به پرسش‌های حقوقی، خانوادگی، ملکی و سایر دعاوی طرح شده توسط مردم، پاسخ داده و همچنین ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری برای حل و فصل کم هزینه اختلافات برای مردم تبیین و تشریح می‌شود.

القاصی با اشاره به استقبال مردم از این اقدام گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، طی بازه زمانی مورد گزارش بیش از ۲۵۰ نفر از مراجعان با حضور در این غرفه مسائل و درخواست‌های خود را مطرح و خدمات مشاوره حقوقی، قضائی و معاضدتی لازم را دریافت کردند.

القاصی، افزایش رضایت مراجعان و تقویت اعتماد عمومی را از مهم‌ترین آثار توسعه صلح و سازش دانست و در پایان افزود: دادگستری استان تهران با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی، ترویج فرهنگ گذشت و بخشایش را به عنوان یکی از رویکرد‌های موثر در پیشگیری از اختلاف و کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌های محاکم و نیز صرفه جویی در زمان و هزینه‌های جاری دنبال می‌کند.