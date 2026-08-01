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تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه ترکیه

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه ترکیه
کد خبر : 1821270
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وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و خطر تشدید تنش‌ها و ناامنی در منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس ها همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور و پاسخ قاطع به هرگونه تعرض تأکید کرد.

 

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