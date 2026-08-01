امضای تفاهمنامه همکاری میان مرکز وکلای قوه قضائیه و معاونت حقوقی وزارت خارجه
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، با هدف هماهنگی و اثرگذاری بیشتر در پیگیریهای حقوقی بینالمللی جنایات علیه ایران در دو جنگ اخیر، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در راستای هماهنگی و اثرگذاری بیشتر در حوزه پیگیریهای حقوقی بینالمللی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در این تفاهمنامه که به امضای دکتر کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه، و دکتر حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسید، طرفین بر همکاریهای مشترک پیرامون اقدامات حقوقی، آموزشی، کارشناسی و بهرهگیری از تجارب دوجانبه تأکید کردند.
غریبآبادی در نشست امضای این تفاهمنامه با اشاره به بحث انجام کارشناسی برآورد خسارات توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گفت: کارشناسیهای صورتگرفته به عنوان مستندات جنایات صورتگرفته توسط دشمن آمریکایی-صهیونی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جلسات مشترکی با اعضای مرکز برگزار خواهد کرد تا با بررسی پروندههای کارشناسی، مواردی که مورد نیاز دستگاه دیپلماسی است و یا نیاز به همراهی وزارت خارجه در امور بینالمللی دارد را با همکاری و همفکری طرفین مشخص نمایند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین با اشاره به توان تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه در بحث وکالت و کارشناسی گفت: مرکز با در اختیار داشتن وکلای بینالمللی و توان کارشناسان رسمی خود میتواند در فعالیتهای حقوقی بینالمللی در موارد مورد نیاز همکاری مناسبی با وزارت خارجه داشته باشد و این تفاهمنامه نحوه این فعالیتها را مدنظر قرار داده است.
غریبآبادی افزود: یکی از مطالبات اصلی کشور در برهه کنونی، پیگیری جنایات صورتگرفته علیه کشورمان توسط متجاوزین و در رأس آن، شهادت امام شهیدمان است، که در این حوزه، همکاریهای دوجانبه با مرکز وکلای قوه قضاییه میتواند این مهم را تسهیل و میسر نماید و طرفین از تجارب یکدیگر بهخصوص در دعاوی بینالمللی بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در مورد انعقاد این تفاهمنامه گفت: پیرو تأکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا مبنی بر هماهنگی و تعامل حداکثری مرکز وکلای قوه قضائیه با دستگاه دیپلماسی کشور جهت پیگیریهای حقوقی جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران و مطالبه حقوق آسیبدیدگان در دو جنگ تحمیلی اخیر، امروز این توفیق حاصل شد تا با معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون مسائل مرتبط در این حوزه تفاهمنامه همکاری امضا کنیم تا گامی دیگر در جهت مطالبه و خونخواهی امام شهیدمان، شهدای عزیز جنگ تحمیلی، بازماندگان و آسیبدیدگان برداشته باشیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، یکی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه را «پیگیریهای حقوقی-قضایی مرتبط با جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان دو جنگ اخیر» عنوان کرد و گفت: همکاری میان مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، تسهیلکننده و اثربخشکننده این پیگیریها را در ابعاد بینالمللی دوچندان خواهد کرد و زمینه اجرای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد پیگیری حقوقی اقدامات جنایتکاران آمریکایی و صهیونی در محاکم داخلی و بینالمللی را فراهم میسازد.
عبدلیانپور افزود: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با داشتن توان نخبگانی در عرصه وکالت تخصصی و بینالمللی و امر کارشناسی، قادر است تا در کنار وزارت امور خارجه کشورمان، یاریدهنده و بازوی مشورتی و اجرایی دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بینالمللی باشد.
وی در این باره گفت: ما به سبب داشتن نیروی انسانی متخصص در عرصه حقوقی، قادریم تا در زمینههایی که معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نیاز به وکیل و کارشناس داشته باشد، آموزشهای تخصصی ارائه دهیم و نیروی مورد نیاز کشور در این زمینه را تأمین و پرورش دهیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه برگرفته از نگاهی تخصصی در امر آموزش و بهرهگیری از نیروهای متخصص مرکز در عرصه دیپلماسی حقوقی کشور میباشد که با هماهنگیهای صورتگرفته با معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، این مهم با جدیت در دستورکار ما قرار دارد و در هر زمینهای که کشور نیاز به وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در عرصه داخلی و بینالمللی داشته باشد، آماده ارائه خدمات و آموزش و تربیت نیروی متخصص هستیم.