به گزارش ایلنا، محمد مخبر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تهدیدهای ترامپ علیه ملت ایران در فضای مجازی نوشت: شما با معادلات نظامی محاسبه می‌کنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم.