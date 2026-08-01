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مخبر:

تعرض به زیرساخت‌های ما بنای هژمونی شما را نابود می‌کند

تعرض به زیرساخت‌های ما بنای هژمونی شما را نابود می‌کند
کد خبر : 1821232
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعرض به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی شما روی آن‌ها بنا شده است.

 به گزارش ایلنا، محمد مخبر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تهدیدهای ترامپ علیه ملت ایران در فضای مجازی نوشت: شما با معادلات نظامی محاسبه می‌کنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم.

 

وی افزود: تعرض به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی شما روی آن‌ها بنا شده است.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: وقتی ستون‌های این سیستم فروبریزد، دیگر نه مرکزی برای فرماندهی می‌ماند و نه بازاری برای غارت.

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