واکنش پزشکیان به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
رئیس جمهور در واکنش به به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: این واقعاً قابل قبول نیست، کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با جمعی از روسای دانشگاههای سطح یک کشور ، پس از طرح گلایه رؤسای دانشگاهها درباره تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، رئیسجمهور بلافاصله با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفت و با انتقاد از این وضعیت گفت: ده روز حقوق اعضای هیئت علمی را پرداخت نکردهاند؛ این واقعاً قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: باید مدیریت کنید و کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.