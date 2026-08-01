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واکنش پزشکیان به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

واکنش پزشکیان به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
کد خبر : 1821230
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رئیس جمهور در واکنش به به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: این واقعاً قابل قبول نیست، کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با جمعی از روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور ، پس از طرح گلایه رؤسای دانشگاه‌ها درباره تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، رئیس‌جمهور بلافاصله با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفت و با انتقاد از این وضعیت گفت: ده روز حقوق اعضای هیئت علمی را پرداخت نکرده‌اند؛ این واقعاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: باید مدیریت کنید و کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.

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