به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با جمعی از روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور ، پس از طرح گلایه رؤسای دانشگاه‌ها درباره تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، رئیس‌جمهور بلافاصله با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفت و با انتقاد از این وضعیت گفت: ده روز حقوق اعضای هیئت علمی را پرداخت نکرده‌اند؛ این واقعاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: باید مدیریت کنید و کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.

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