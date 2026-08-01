معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
زنان کارآفرین باید به شبکههای بینالمللی از جمله بریکس متصل شوند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با تأکید بر ضرورت توسعه حضور زنان کارآفرین در بازارهای جهانی، گفت: اتصال کسبوکارهای زنان به شبکههای بینالمللی از جمله اتحاد کسبوکار زنان بریکس، زمینه توسعه بازار، گسترش همکاریهای تجاری و افزایش فرصتهای حضور استارتآپهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر امروز در نشست مشترک با اعضای انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین، ضمن گفتوگو درباره ظرفیتها، مسائل و زمینههای همکاری با تشکلهای زنان کارآفرین، در جریان روند برگزاری سومین دوره «جایزه نوآوری آزاده» قرار گرفت.
در این نشست، اعضای انجمن گزارشی از شکلگیری و سه دوره برگزاری این جایزه ارائه کردند؛ ابتکاری که به پیشنهاد تشکلهای زنان کارآفرین و برای پاسداشت نام و راه زندهیاد آزاده داننده، از چهرههای پیشگام کارآفرینی و فناوری اطلاعات کشور، شکل گرفته است. آزاده داننده سابقه ریاست هیأتمدیره انجمن ملی زنان کارآفرین و سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران را در کارنامه داشت و جایزهای که به نام او پایهگذاری شده، طی چند سال گذشته به بستری برای شناسایی، شبکهسازی و توانمندسازی زنان فعال در زیستبوم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شده است. این رویداد در دورههای مختلف با همراهی و حمایت نهادهایی از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای و مجموعههای فعال در زیستبوم فناوری و بخش خصوصی برگزار شده است.
در جلسه، گزارشی از سومین دوره جایزه نوآوری آزاده با شعار «مسیر ماندگار آزاده؛ جنگ، تابآوری، آینده» ارائه شد. این دوره با توجه به شرایط ویژه کسبوکارها، به جای تمرکز صرف بر رشد، درآمد یا جذب سرمایه، به تجربه زنان کارآفرین در حفظ کسبوکار، سرمایه انسانی، مشتریان و توان تصمیمگیری در شرایط بحران پرداخته است.
در مرحله نخست این دوره، وضعیت 220 استارتآپ دارای بنیانگذار زن از نقاط مختلف کشور بررسی شد؛ 63 درصد این کسبوکارها خارج از تهران فعالیت میکنند. نتایج این بررسی نشان داد حدود 86 درصد کسبوکارهای مورد مطالعه با وجود بحرانها، فعالیت اصلی خود را حفظ کرده یا همچنان در مسیر رشد قرار دارند و 77 درصد نیز نسبت به آینده کسبوکار خود امیدوار یا بسیار امیدوارند. همچنین 57 درصد این استارتآپها در کنار فعالیت اقتصادی، در دوران بحران اقداماتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام دادهاند.
پس از ارزیابی اولیه و دریافت روایتها و مستندات کسبوکارها، شماری از تیمها بر اساس معیارهایی مانند تنوع جغرافیایی، بلوغ کسبوکار و نوع راهبرد اتخاذشده برای مواجهه با بحران انتخاب شدند و در نهایت در بخش نخست رویداد، 13 تیم منتخب از تهران و دیگر استانها تجربه خود از عبور از بحران، تغییر مدل کسبوکار، حفظ نیروی انسانی، بازار و مشتریان و یافتن مسیرهای تازه برای ادامه فعالیت را روایت کردند. برگزارکنندگان اعلام کردند بیش از 220 روایت گردآوریشده نیز مستندسازی خواهد شد تا به یک منبع دانشی درباره تجربه زنان کارآفرین ایرانی در مواجهه با بحران تبدیل شود.
بهروزآذر در همین راستا اعلام کرد معاونت امور زنان و خانواده آمادگی دارد برگزیدگان این دوره جایزه نوآوری آزاده را برای شرکت در دوره تخصصی «تابآوری و بقای کسبوکار» بورسیه کند تا حمایت از این تیمها پس از پایان رویداد نیز ادامه یابد و تجربههای بهدستآمده به ارتقای توان مدیریتی و پایداری کسبوکارهای آنان منجر شود.
بهروزآذر همچنین بر اهمیت «روایتگری» تجربه زنان کارآفرین تأکید کرد و از طراحی برنامههای آموزشی و رسانهای در این زمینه خبر داد. بر این اساس، دورههایی برای ارتقای مهارت زنان در معرفی حرفهای کسبوکار، بیان تجربهها و روایت مسیر موفقیت و شکست آنان پیشبینی شده و مذاکراتی نیز برای فراهمکردن بسترهای رسانهای انتشار این روایتها انجام گرفته است. هدف از این برنامه، فراتر رفتن از معرفی محدود چهرههای موفق و ایجاد امکان دیدهشدن طیف گستردهتری از زنان کارآفرین در سراسر کشور است.
در این نشست هچنین درباره استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای توسعه بازار و شبکه ارتباطی زنان کارآفرین گفتوگو شد. از جمله ظرفیتهای مورد بررسی، سازوکارهای همکاری اقتصادی زنان در بریکس و امکان پیوند فعالان و استارتآپهای زن ایرانی با شبکههای بینالمللی کارآفرینی بود. «اتحاد کسبوکار زنان بریکس» بهطور مشخص بر توسعه شبکههای تجاری زنان، همکاریهای B2B، ورود کسبوکارهای زنان به زنجیرههای ارزش جهانی و اجرای پروژههای مشترک متمرکز است و مسابقه استارتآپهای زنان بریکس در سال 2026 نیز به روی زنان بنیانگذار ایرانی گشوده شده است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد استفاده مؤثر از چنین فرصتهایی نیازمند هماهنگی میان تشکلهای تخصصی زنان، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است و معاونت امور زنان و خانواده میتواند در این زمینه نقش تسهیلگر و پیونددهنده داشته باشد. در ادامه نشست، راههای جلب مشارکت دستگاههای مرتبط برای حمایت از برنامههای آموزشی، توسعه بازار، شبکهسازی، تأمین مالی و حضور بینالمللی زنان کارآفرین نیز بررسی شد.
اعضای انجمنهای حاضر در نشست نیز پیشنهادهایی برای توسعه همکاریهای مشترک با معاونت در حوزه زنان کارآفرین، تقویت ارتباط میان تشکلهای تخصصی و دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ارائه کردند.
سومین دوره جایزه نوآوری آزاده در دو مرحله طراحی شده است؛ مرحله نخست آن با تمرکز بر «روایت شکست و پایداری در دوران چالشها» برگزار شده و مرحله دوم در شهریورماه با تمرکز بر آینده کسبوکارها، استانداردسازی، معماری کسبوکار و بهرهگیری از مشاوره تخصصی برای رشد پایدار و ساختارمند استارتآپها ادامه خواهد یافت.