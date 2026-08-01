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دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1821223
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سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال، با وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید مجید تفرشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال، امروز شنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

 سفیر کشورمان در این دیدار، گزارشی از آخرین تحولات حوزه مأموریت، روند روابط و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پرتغال ارائه کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به اهتمام کشورمان بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنی‌های فعال، تبیین مؤثر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران وپیگیری مسئولانه موضوعات دوجانبه تأکید کرد.

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