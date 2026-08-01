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تأکید استاندار تهران بر عملیاتی‌سازی برنامه‌ها و هوشمندسازی مدیریت معادن در استان تهران

تأکید استاندار تهران بر عملیاتی‌سازی برنامه‌ها و هوشمندسازی مدیریت معادن در استان تهران
کد خبر : 1821215
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استاندار تهران در بیست‌وهفتمین جلسه شورای معادن استان تهران، بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها به اقدامات عملیاتی با شاخص‌های مشخص، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت معادن، تقویت نقش انجمن‌های تخصصی و پیگیری سهم قانونی استان از حقوق دولتی معادن تأکید کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل  از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در بیست‌وهفتمین جلسه شورای معادن استان تهران، با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه معادن اظهار داشت: برنامه‌ها باید از حالت کلی خارج شده و با شاخص‌های مشخص، زمان‌بندی دقیق و قابلیت ارزیابی، به اقدامات عملیاتی و اجرایی تبدیل شوند.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت معادن افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند می‌تواند در پایش فعالیت‌های معدنی، کنترل برداشت‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت دستگاه‌های مسئول نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین بر تقویت نقش انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: دولت نباید جایگزین مجموعه‌های تخصصی شود، بلکه باید با بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان این حوزه، نقش سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری خود را تقویت کند.

معتمدیان ادامه داد: هرچه انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای بیشتری در حوزه معدن استان فعال شوند، مسیر تصمیم‌گیری، حل مسائل و ارتباط میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی نیز کوتاه‌تر و مؤثرتر خواهد شد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری سهم قانونی استان از حقوق دولتی معادن تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید میزان وصول، سهم استان و نحوه تخصیص این منابع را به‌صورت شفاف مشخص و گزارش کنند تا منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای مناطق مرتبط هزینه شود.

وی در پایان بر برگزاری منظم جلسات شورای معادن و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید کرد و گفت: خروجی این جلسات باید در میدان عمل و در قالب رفع موانع، تسهیل فعالیت‌های قانونی و ارتقای بهره‌وری بخش معدن استان قابل مشاهده باشد.

 

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