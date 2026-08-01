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ارائه گزارش سفیر ایران در اتیوپی از فعالیت های سفارت به وزیر امور خارجه

ارائه گزارش سفیر ایران در اتیوپی از فعالیت های سفارت به وزیر امور خارجه
کد خبر : 1821213
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سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، با وزیر امور خارجه، دیدار و گزارشی از روند فعالیت سفارت در آدیس آبابا و تحولات مرتبط با حوزه مأموریت و برنامه ها و ابتکارات سفارت ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر رضایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، امروز شنبه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های سفارت در آدیس‌آبابا، آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات مرتبط با حوزه مأموریت و نیز برنامه‌ها و ابتکارات پیش‌بینی‌شده برای تعمیق همکاری‌های دو کشور را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به جایگاه راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و رو به گسترش تهران و آدیس‌آبابا، بر ضرورت تداوم توسعه مناسبات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه طرفین، و همچنین تقویت هماهنگی و همکاری در مجامع بین‌المللی از جمله در بریکس تأکید کرد.

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