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سیاسی



دولت ۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰:۳۲

پزشکیان:

آینده ایران را مردمش رقم خواهند زد

رئیس‌جمهوری با اشاره به همزمانی آغاز به کار دولت با ترور اسماعیل هنیه به‌دست رژیم صهیونیستی در ایران، تأکید کرد: با وجود جنگ‌های تحمیلی، فشارها و دشمنی‌های پی‌درپی، مردم ایران قهرمانان واقعی این روزهای سخت بوده‌اند.