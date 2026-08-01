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زمان برگزاری آزمون دفتریاری اعلام شد

زمان برگزاری آزمون دفتریاری اعلام شد
کد خبر : 1821125
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معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ برگزاری آزمون دفتریاری خبر داد و گفت: آزمون دفتریاری از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود که ثبت نام متقاضیان واجدشرایط از طریق درگاه اینترنتی سازمان ملی سنجش و آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان ضمن اعلام برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی عنوان کرد: ثبت نام متقاضیان واجدشرایط از طریق درگاه اینترنتی سازمان ملی سنجش و آموزش کشور به نشانی sanjesh.org از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ مرداد ماه سال جاری امکان پذیر خواهد بود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه این آزمون رقابتی نیست، اما فرد معرفی شده باید امتیازی که در قانون پیش بینی شده است را کسب کند، افزود: به محض ثبت نام تاریخ برگزاری آزمون نیز متعاقبا اعلام می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این آزمون در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برگزار می‌شود؛ اظهار کرد: در این آزمون، دفتریار معرفی شده به لحاظ توانایی علمی ارزیابی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق قانون و بر اساس نیاز کشور به نیروی دفتریار هرساله این آزمون را برگزار می‌کند که در سال جاری نیز این امر اجرا می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح کرد: با افزایش تعداد سردفتران اسناد رسمی در ۳ سال اخیر، مجموعه دفاتر اسناد رسمی و مدیران کل استان‌ها موظفند بر معرفی دفتریار از سوی این سردفتران نظارت داشته باشند؛ لذا در صورت عدم معرفی دفتریار، سازمان ثبت برای آن دفترخانه دفتریار کفیل انتخاب می‌کند تا وقفه‌ای در امور دفتر ایجاد نشود.

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