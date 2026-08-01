فرماندار:
انفجار در کمربندی شرقی اسلامآباد غرب مربوط به مهمات دوران جنگ بود
فرماندار شهرستان اسلامآبادغرب در خصوص جزئیات حادثه انفجار رخداده در حوالی کمربندی شرقی این شهرستان، ضمن تکذیب شایعات منتشر شده، علت این رخداد را انفجار مهمات باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی دانست.
به گزارش ایلنا، «فرهاد شهبازی» روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز حوالی ساعت ۱۳، یک گلوله توپ ۱۲۰ میلیمتری که از دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس در منطقه باقی مانده بود، بر اثر آتشسوزی حاشیه کمربندی عمل کرده و منفجر شد.
وی با اشاره به شایعات پیرامون آسیب به زیرساختها تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات، هیچگونه حملهای به پل کمربندی صورت نگرفته و این انفجار هیچگونه خسارتی به پل یا تأسیسات منطقه وارد نکرده است.
شهبازی همچنین افزود که کارشناسان حوزه امنیتی و نظامی بلافاصله در محل حاضر شده و ابعاد ماجرا را با دقت بررسی کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مالی به دنبال نداشته است.
شهرستان اسلام آبادغرب با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد.