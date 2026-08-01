وی با اشاره به شایعات پیرامون آسیب به زیرساخت‌ها تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات، هیچ‌گونه حمله‌ای به پل کمربندی صورت نگرفته و این انفجار هیچ‌گونه خسارتی به پل یا تأسیسات منطقه وارد نکرده است.

شهبازی همچنین افزود که کارشناسان حوزه امنیتی و نظامی بلافاصله در محل حاضر شده و ابعاد ماجرا را با دقت بررسی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به دنبال نداشته است.

شهرستان اسلام آبادغرب با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد.