به گزارش ایلنا، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس گفت: هیچ گونه دستوری برای تعطیلی اداره‌ها و یا تخلیه شهر‌ها نه در مرکز استان و نه در شهرستان‌های هرمزگان صادر نشده و خبر‌های منتشر شده در این زمینه شایعه است که تکذیب می‌شود.

احمد نفیسی افزود: اکنون شرایط هرمزگان کاملا عادی و خدمت رسانی به مردم به طوری عادی جریان دارد.

وی گفت: مردم خبر‌ها و اطلاعیه‌ها درباره استان را از مبادی رسمی دنبال کنند.

امروز در فضای مجازی، شایعاتی درباره دستور تخلیه برخی شهرستان های هرمزگان و یا تعطیلی اداره ها منتشر شده بود که با این پاسخ همه این شایعات تکذیب شد.