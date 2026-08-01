به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: در روایات مختلف، زیارت اربعین به عنوان عملی مستحب سفارش شده است، به طوری که امام حسن عسگری (ع) یکی از نشانه‌های مومن را زیارت اربعین عنوان کرده‌اند و در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس به قصد زیارت امام حسین (ع)، پیاده از خانه‎اش خارج شود، خداوند در مقابل هر گام، برای او حسنه‎ای می‎نویسد و گناهی از او می‎زداید.

وی با اشاره به حضور و جمعیت میلیونی زائرین در مراسم اربعین حسینی (ع) عنوان کرد: راهپیمایی میلیونی اربعین که هر ساله با شکوه بیشتر برگزار می‌شود، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار دارد و تیری به سوی چشم دشمنان است، ان شاء الله به برکت این حضور و دعای زائرین اباعبدالله حسین (علیه السلام) شاهد پیروزی جنود اسلام بر کفر باشیم و خداوند شر آمریکا و آل سعود را به خودشان برگرداند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن محکومیت تجاوزات آمریکای جنایتکار و رژیم سعودی به کربلای معلا، شهادت ۴ نفر از پاسداران ایران اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

وی با اشاره به گزارش معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور شعب از کارگروه تخصصی مربوط در خصوص موضوع ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت اظهارنظر نماینده دادستان کل در پرونده‌های حقوقی تاکید کرد: با توجه به بحث و بررسی پیرامون الزامی بودن یا نبودن حضور نماینده دادستان کل در شعب حقوقی، لازم است موارد قانونی احصاء، جمع بندی و به منظور اتخاذ رویه واحد ارائه شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه حضور نماینده دادستان در پرونده‌های فرجام خواهی به صراحت قانون، الزامی است؛ خاطرنشان کرد: حضور یا عدم حضور نماینده دادستان حسب موارد قانونی و جنبه عمومی جرم صورت می‌گیرد و در خصوص پرونده‌های مربوط به حقوق عامه و بیت‌المال، پرونده‌های امور حسبی و وقف حضور نماینده دادستان قطعی و الزامی است.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارجاع هوشمند پرونده‌‎های احاله، تجمیع، حل اختلاف کیفری و حقوقی و پرونده‌های خانواده در کاهش اطاله دادرسی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پرونده‌ها در دیوان عالی کشور به صورت هوشمند ارجاع می‌شود و ان شاءالله ارجاع هوشمند پرونده‌های حقوقی نیز از ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان نکاتی را در خصوص اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور و هزینه‌های جاری بیان داشتند و از معاون برنامه ریزی و امور عمومی خواستند پیگیری لازم به عمل آید.

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