بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در این کمیسیون آغاز شد.

حسن قشقاوی افزود: محور اصلی بررسی‌های طرح، حفظ منافع ملی و تأمین امنیت ملی کشور است.

پیش از این ۱۲ طرح برای مدیریت یکپارچه بر تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی ارائه شده که تماما تجمیع و به یک طرح واحد تبدیل خواهند شد.

فصل مشترک ۱۲ طرح یاد شده شامل موارد ذیل است:

-اعمال حاکمیت و مدیریت کامل: ما تاکنون از این سرمایه عظیم ملی غافل بودیم. از این پس هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.

-نظام مالی و اخذ عوارض (حق بیمه): بروجردی با اشاره به عرف جهانی، دریافت حق بیمه را یکی از منابع درآمدی مهم دانست و گفت: «شرکت‌های بیمه‌ای خارجی این حق را دریافت می‌کردند، اما اکنون سازوکار بیمه ایرانی ایجاد شده و تمامی شناور‌ها ملزم به استفاده از بیمه ایرانی هستند. همچنین برای تخفیف در پرداخت‌ها، پیشنهاد شده در صورت پرداخت غیردلاری (مانند یوآن یا ریال) تخفیف‌هایی داده شود.

-محدودیت تردد (امنیت ملی): «ما به هیچ وجه اجازه تردد به شناور‌های نظامی کشور‌های دوردست و همچنین کشتی‌های متعلق به کشور‌های متخاصم (مانند رژیم صهیونیستی) را نخواهیم داد.

-اهداف راهبردی و نام خلیج فارس: وی خاطرنشان کرد که در تمامی اسناد ثبت‌شده برای عبور شناورها، استفاده از نام رسمی «خلیج فارس» الزامی خواهد بود.

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