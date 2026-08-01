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بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در کمیسیون امنیت ملی

بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در کمیسیون امنیت ملی
کد خبر : 1821090
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح مدیریت تنگۀ هرمز در این کمیسیون آغاز شد.

حسن قشقاوی افزود: محور اصلی بررسی‌های طرح، حفظ منافع ملی و تأمین امنیت ملی کشور است.

پیش از این ۱۲ طرح برای مدیریت یکپارچه بر تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی ارائه شده که تماما تجمیع و به یک طرح واحد تبدیل خواهند شد.

فصل مشترک ۱۲ طرح یاد شده شامل موارد ذیل است:

-اعمال حاکمیت و مدیریت کامل: ما تاکنون از این سرمایه عظیم ملی غافل بودیم. از این پس هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.

-نظام مالی و اخذ عوارض (حق بیمه): بروجردی با اشاره به عرف جهانی، دریافت حق بیمه را یکی از منابع درآمدی مهم دانست و گفت: «شرکت‌های بیمه‌ای خارجی این حق را دریافت می‌کردند، اما اکنون سازوکار بیمه ایرانی ایجاد شده و تمامی شناور‌ها ملزم به استفاده از بیمه ایرانی هستند. همچنین برای تخفیف در پرداخت‌ها، پیشنهاد شده در صورت پرداخت غیردلاری (مانند یوآن یا ریال) تخفیف‌هایی داده شود.

-محدودیت تردد (امنیت ملی): «ما به هیچ وجه اجازه تردد به شناور‌های نظامی کشور‌های دوردست و همچنین کشتی‌های متعلق به کشور‌های متخاصم (مانند رژیم صهیونیستی) را نخواهیم داد.

-اهداف راهبردی و نام خلیج فارس: وی خاطرنشان کرد که در تمامی اسناد ثبت‌شده برای عبور شناورها، استفاده از نام رسمی «خلیج فارس» الزامی خواهد بود.

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