به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی از آغاز فرایند بررسی طرح تحقیق و تفحص از از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد و گفت: محور اصلی تحقیق و تفحص، آخرین وضعیت اجرای احکام قانونی مذکور در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در هریک از دستگاه‌هایی است که در این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای را بر عهده داشته‌اند. چند محور در قالب این تحقیق و تفحص بررسی می‌شود از جمله اینکه دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات به چه نحو امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را ایجاد نموده‌اند؟ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص به چه نحو اعمال شده است؟ و هم‌چنین چگونگی تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرائی و یا کسب و کارها.

وی افزود: با عنایت به اینکه فلسفه و هدف اصلی این قانون مدیریت موثر درخصوص داده‌ها و اطلاعات ملی بوده و علیرغم تلاش‌های زیاد درخصوص اجرای این قانون هر روز شاهد برخی از مشکلات در حفاظت از داده‌ها و اطلاعات ملی و مردم می‌باشیم. به نظر می‌رسد احکام مندرج در این قانون کامل اجراء نشده و لازم است به‌صورت ویژه و مبسوط در خصوص اجرای قانون مذکور تحقیق و تفحص شود و هر یک از دستگاه‌هایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند گزارش مبسوط از اقدامات مذکور به هیأت تحقیق و تفحص این قانون ارائه نمایند.

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