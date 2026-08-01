خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقیق و تفحص از از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها انجام می‌شود

تحقیق و تفحص از از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها انجام می‌شود
کد خبر : 1821016
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی از آغاز فرایند بررسی طرح تحقیق و تفحص از از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد و گفت: محور اصلی تحقیق و تفحص، آخرین وضعیت اجرای احکام قانونی مذکور در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در هریک از دستگاه‌هایی است که در این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای را بر عهده داشته‌اند. چند محور در قالب این تحقیق و تفحص بررسی می‌شود از جمله اینکه دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات به چه نحو امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را ایجاد نموده‌اند؟ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص به چه نحو اعمال شده است؟ و هم‌چنین چگونگی تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرائی و یا کسب و کارها.

وی افزود: با عنایت به اینکه فلسفه و هدف اصلی این قانون مدیریت موثر درخصوص داده‌ها و اطلاعات ملی بوده و علیرغم تلاش‌های زیاد درخصوص اجرای این قانون هر روز شاهد برخی از مشکلات در حفاظت از داده‌ها و اطلاعات ملی و مردم می‌باشیم. به نظر می‌رسد احکام مندرج در این قانون کامل اجراء نشده و لازم است به‌صورت ویژه و مبسوط در خصوص اجرای قانون مذکور تحقیق و تفحص شود و هر یک از دستگاه‌هایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند گزارش مبسوط از اقدامات مذکور به هیأت تحقیق و تفحص این قانون ارائه نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل