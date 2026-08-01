سرلشکر عبداللهی هشدار داد:
هر کشوری سپر دفاعی آمریکای باشد، در آتش جنگ خواهد سوخت
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی هشدار داد: هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
آمریکا با شتابی فزاینده، مسیر آتشافروزی فراگیر در جنگ منطقهای را دنبال میکند.
این رویکرد، برآیند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است.
آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت نمود که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود، از هیچگونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمیکند.
کشورهای مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهرهگیری از سرمایه، ثروت، زیرساختهای حیاتی و منابع راهبردی آنان، به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودککش و تروریست صهیونیستی بهره میبرد.
جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ثابت کردهاند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمیکند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبردهای تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی، باعث گردیده است که ارتش مضمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریزهای کشورهای مسلمان، اقدام به جنگ، خونریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولتهای منطقه تحمیل کنند.
به صراحت اعلام میگردد؛ کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر نمایند؛ که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.