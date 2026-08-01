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سرلشکر عبداللهی هشدار داد:

هر کشوری سپر دفاعی آمریکای باشد، در آتش جنگ خواهد سوخت

هر کشوری سپر دفاعی آمریکای باشد، در آتش جنگ خواهد سوخت
کد خبر : 1820972
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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی هشدار داد: هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

آمریکا با شتابی فزاینده، مسیر آتش‌افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند.

این رویکرد، برآیند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است.

آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت نمود که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود، از هیچ‌گونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمی‌کند.

کشورهای مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهره‌گیری از سرمایه، ثروت، زیرساخت‌های حیاتی و منابع راهبردی آنان، به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی بهره می‌برد.

جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ثابت کرده‌اند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمی‌کند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبردهای تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی، باعث گردیده است که ارتش مضمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریزهای کشورهای مسلمان، اقدام به جنگ، خون‌ریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولت‌های منطقه تحمیل کنند.

به صراحت اعلام می‌گردد؛ کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر نمایند؛ که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.

انتهای پیام/
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