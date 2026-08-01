سرنوشت ۳ خلبان ما هنوز مشخص نیست

به گزارش ایلنا، سرتیپ محمد اکرمی‌نیا روز شنبه ۱۰ مرداد در گفتگویی درباره عملیات نیروی هوایی و حمله به پایگاه های دشمن گفت: با توجه به حضور گسترده سامانه‌های پدافندی دشمن در منطقه، انجام چنین عملیاتی اساساً بسیار دشوار بود. اما این طرح‌ریزی شجاعانه صورت گرفت و اجرای عملیات به چهار تن از خلبانان شجاع نیروی هوایی سپرده شد که از میان آنان شهید سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی یکی از چهار خلبان حاضر در این عملیات بودند.

وی با بیان این که مسیر پرواز عمدتا بر روی خلیج فارس بوده است افزود: شناسایی هواپیماها در مسیرهای خشکی دشوارتر است چرا که در خشکی، زمین دارای عوارض و پستی و بلندی‌هایی است که هواپیماها می‌توانند خود را در میان آن‌ها پنهان کنند تا به هدف نزدیک شوند. اما در مسیرهای آبی، کشف هواپیما بسیار آسان‌تر است؛ به‌ویژه اینکه جنگنده‌های سوخو نسبت به سایر جنگنده‌ها، هواپیماهای پهن‌پیکرتری هستند و این ویژگی، عاملی است که می‌تواند هواپیما را به‌راحتی از سوی دشمن مورد شناسایی قرار دهد.

سخنگوی ارتش ادامه داد: با وجود تمامی این ملاحظات و دشواری‌ها، طرح‌ریزی عملیات با دقت انجام شد. خلبانان شجاع ما با مهارت تمام به هدف نزدیک شده و آن را مورد اصابت قرار دادند. اما متأسفانه در مسیر بازگشت، هواپیماهای دشمن آن‌ها را مورد اصابت قرار دادند.

سرتیپ اکرمی نیا اضافه کرد: به‌رغم تمامی سختی‌ها و شرایط بسیار دشوار، از جمله ناچار شدن خلبانان به پرواز در ارتفاع بسیار پایین حدود ۳۰ تا ۴۰ متری از سطح آب یا حتی در نزدیکی سطح زمین که انجام آن برای هر خلبانی میسر نیست، عملیات به طور کامل موفقیت‌آمیز بود و هدف نیز مورد اصابت قرار گرفت.

وی با تاکید بر این که ماموریت نیروی هوایی، عملیاتی بسیار پیچیده بود که نیازمند شجاعت و مهارت فوق‌العاده‌ای بود که خلبانان ما از آن برخوردار بودند گفت:همان‌طور که گفتم در جریان بازگشت، هواپیماهای دشمن با هدف قرار دادن هواپیمای ما، منجر به وقوع این حادثه شدند. پیکر مطهر شهید خلبان مجید کاظمی، پس از گذشت چند ماه، شناسایی و به میهن بازگردانده شد و دیروز نیز در شهر شیراز مورد تشییع و خاکسپاری قرار گرفت.

سرنوشت سه خلبان ما هنوز مشخص نیست

سخنگوی ارتش درباره سرنوشت ۳ خلبان دیگر گفت: پیگیری‌های ما همچنان ادامه دارد اما طرف قطری تاکنون اظهار بی‌اطلاعی کرده و در واقع، وضعیت سه خلبان عزیز ما را مشخص نکرده است. از همین‌جا از ارتش و دولت قطر می‌خواهم با جدیت بیشتر و مسئولیت‌پذیری افزون‌تر در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی و بر اساس موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اقدامات مؤثرتری برای روشن شدن وضعیت این سه خلبان عزیز انجام دهند. اما در حال حاضر همچنان سرنوشت و وضعیت این عزیزان مشخص نیست.

وی در ادامه درباره مهمترین پایگاههای آمریکا در منطقه گفت: در بحث پایگاه‌های حیاتی، یا شاید بهتر باشد بگویم کلیدی‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه، باید به پایگاه «العدید» و «بوهرینگ» اشاره کرد. پایگاه بوهرینگ، مرکز استقرار بالگردهای آمریکا بوده است؛ هرچند این پایگاه ماهیت چندمنظوره دارد، اما تمرکز اصلی و اصلی‌ترین بخش آن بر عملیات بالگردی استوار بود. در آن زمان، بالغ بر ۲۵۰ فروند بالگرد آمریکایی در این پایگاه مستقر بودند که با وارد شدن ضربات اساسی ما، بسیاری از این بالگردها به‌طور کامل نابود گشتند و بسیاری دیگر نیز آسیب دیده و از چرخه عملیاتی خارج شدند.

سرتیپ اکرمی نیا افزود: همچنین پایگاه «العدید» یکی دیگر از پایگاه های آمریکا در کشور قطر است که پایگاهی بسیار وسیع در کشور قطر و مرکز فرماندهی هوایی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها پس از جنگ سال ۲۰۰۳ علیه عراق و صدام حسین، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی این پایگاه انجام داده و آن را توسعه داده بودند، تا جایی که این مرکز، به یکی از مهم‌ترین و شاید بزرگترین پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه بدل گشته بود. از همین رو، این پایگاه نقش بسیار پررنگی در عملیات‌های هوایی آمریکا علیه کشور ما ایفا می‌کرد.

سخنگوی ارتش ادامه داد: اما با برخورداری از توان عملیاتی بالا، ما توانستیم بسیار سریع عمل کنیم به‌گونه‌ای که تنها ظرف ۴۸ ساعت پس از آغاز تجاوز، ضربه بسیار محکمی به این پایگاه وارد کردیم و در ادامه نیز با بهره‌گیری از پهپادها و موشک‌های دقیق، این پایگاه را بارها و بارها مورد ضربات پیاپی و سنگینی قرار دادیم.

وی در ادامه درباره آمادگی ارتش گفت: با توجه به سوابقِ مکرر و بدعهدی‌های همیشگی آمریکایی‌ها، ما از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم که این تفاهم‌نامه ممکن است مورد نقض قرار بگیرد و جنگ بار دیگر آغاز شود، بنابراین هرگز در این توافق‌نامه، اعتمادِ به طرف آمریکایی نداشتیم.

سرتیپ اکرمی نیا گفت: بر همین اساس، از تک‌تک لحظاتِ آتش‌بس و سکوتِ حاکم بر میدان نبرد، حداکثر بهره را بردیم. نخست، تأمین و وارد کردن تجهیزات نوین به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که با موفقیت انجام شده است و دوم، در کنار تولید سامانه های جدید، بازسازی، تعمیر و بازیابی سامانه‌هایی که در جریان درگیری‌ها آسیب دیده بودند انجام شد.

سخنگوی ارتش گفت: همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده بود ما اخیرا از پهپادهای نسل جدیدی بهره گرفته‌ایم که کارایی بسیار بالایی دارند که در روزهای آتی، مشخصات آن را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام/