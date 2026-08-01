تجویز برندهای خارجی، دارو را برای بیماران گران و دسترسی به آن را دشوار کرده است

به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی، با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه تأمین دارو، گفت: بخشی از داروهایی که با برند ایرانی عرضه می‌شوند، ممکن است تحت لیسانس تولید یا در شرکت‌های ایرانی بسته‌بندی شوند و حتی در برخی موارد مواد اولیه آنها از کشورهایی مانند هند و چین وارد و محصول نهایی در داخل کشور تولید شود اما برخی همکاران پزشک بر تجویز برندهای خاص خارجی اصرار دارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در مواردی که داروی مشابه داخلی وجود دارد، بیمه‌ها تنها قیمت نمونه داخلی را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت داروی خارجی و داخلی بر عهده بیمار است؛ بنابراین این مسئله می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از این داروهای خارجی گران‌قیمت هستند و مصرف بالایی ندارند بنابراین برای داروخانه‌ها صرفه اقتصادی ندارد که آنها را تهیه و نگهداری کنند و همین موضوع باعث می‌شود برخی داروها تنها در داروخانه‌های خاصی پیدا شوند و از این جهت، کمبود ظاهری ایجاد شود.

علیمردانی با بیان اینکه نباید تصور کرد هر داروی خارجی الزاما تفاوت قابل توجهی با نمونه داخلی دارد، گفت: حتی در کشورهایی مانند آمریکا نیز بخشی از مواد اولیه دارویی از چین وارد می‌شود البته در برخی موارد ممکن است تفاوت‌هایی میان داروهای داخلی و خارجی وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را کتمان کرد، اما در بسیاری از موارد، اصرار بر استفاده از برند خارجی ضرورتی ندارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور، یادآور شد: پیش از این حدود ۱۴۰ قلم دارو با کمبود مواجه بود، اما اکنون این تعداد به حدود ۴۲ قلم کاهش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره وضعیت تأمین واکسن فلج اطفال نیز گفت: واکسن فلج اطفال به دلیل شرایط خاص نگهداری و لزوم حفظ زنجیره سرد، باید با خودروهای یخچال‌دار یا هواپیماهای مجهز به سیستم سردکننده حمل شود و دمای آن نیز باید در محدوده ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد حفظ شود؛ بنابراین واردات و انتقال آن با دشواری‌هایی همراه است.

وی، افزود: با توجه به شرایط جنگی و اختلالاتی که در روند حمل‌ونقل و ورود کشتی‌ها ایجاد شده بود، واردات برخی اقلام با مشکل مواجه شد اما اکنون فرصت مناسبی برای واردات فراهم شده و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

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