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علیمردانی:

تجویز برندهای خارجی، دارو را برای بیماران گران و دسترسی به آن را دشوار کرده است

تجویز برندهای خارجی، دارو را برای بیماران گران و دسترسی به آن را دشوار کرده است
کد خبر : 1820919
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه کمبود دارو از ۱۴۰ قلم به ۴۲ قلم کاهش یافته است با انتقاد از اصرار برخی پزشکان بر تجویز برندهای خاص خارجی، گفت: در مواردی که داروی مشابه داخلی وجود دارد بیمه‌ها تنها قیمت نمونه داخلی را پوشش می‌دهند و بیمار باید مابه‌التفاوت قیمت داروی خارجی و داخلی را از جیب خود پرداخت کند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه درمان، موجب می‌شود برخی داروخانه‌ها نیز به دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی، این داروهای گران‌قیمت را تأمین و نگهداری نکنند.

به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی، با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه تأمین دارو، گفت: بخشی از داروهایی که با برند ایرانی عرضه می‌شوند، ممکن است تحت لیسانس تولید یا در شرکت‌های ایرانی بسته‌بندی شوند و حتی در برخی موارد مواد اولیه آنها از کشورهایی مانند هند و چین وارد و محصول نهایی در داخل کشور تولید شود اما برخی همکاران پزشک بر تجویز برندهای خاص خارجی اصرار دارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در مواردی که داروی مشابه داخلی وجود دارد، بیمه‌ها تنها قیمت نمونه داخلی را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت داروی خارجی و داخلی بر عهده بیمار است؛ بنابراین این مسئله می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از این داروهای خارجی گران‌قیمت هستند و مصرف بالایی ندارند بنابراین برای داروخانه‌ها صرفه اقتصادی ندارد که آنها را تهیه و نگهداری کنند و همین موضوع باعث می‌شود برخی داروها تنها در داروخانه‌های خاصی پیدا شوند و از این جهت، کمبود ظاهری ایجاد شود.

علیمردانی با بیان اینکه نباید تصور کرد هر داروی خارجی الزاما تفاوت قابل توجهی با نمونه داخلی دارد، گفت: حتی در کشورهایی مانند آمریکا نیز بخشی از مواد اولیه دارویی از چین وارد می‌شود البته در برخی موارد ممکن است تفاوت‌هایی میان داروهای داخلی و خارجی وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را کتمان کرد، اما در بسیاری از موارد، اصرار بر استفاده از برند خارجی ضرورتی ندارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور، یادآور شد: پیش از این حدود ۱۴۰ قلم دارو با کمبود مواجه بود، اما اکنون این تعداد به حدود ۴۲ قلم کاهش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره وضعیت تأمین واکسن فلج اطفال نیز گفت: واکسن فلج اطفال به دلیل شرایط خاص نگهداری و لزوم حفظ زنجیره سرد، باید با خودروهای یخچال‌دار یا هواپیماهای مجهز به سیستم سردکننده حمل شود و دمای آن نیز باید در محدوده ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد حفظ شود؛ بنابراین واردات و انتقال آن با دشواری‌هایی همراه است.

وی، افزود: با توجه به شرایط جنگی و اختلالاتی که در روند حمل‌ونقل و ورود کشتی‌ها ایجاد شده بود، واردات برخی اقلام با مشکل مواجه شد اما اکنون فرصت مناسبی برای واردات فراهم شده و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

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