پوردهقان:
میلیاردی شدن قیمت خودرو ناشی از عدم اجرای کامل قانون مجلس است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه متاسفانه خروجی تصمیمات اتخاذ شده و سیاستگذاری مسئولان مربوطه در حوزه خودرو این است که قیمت هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد تومان نیست، گفت: تا زمانی که مسئولان مربوطه به اهمیت اجرای کامل قانون واردات خودرو نو و کارکرده پی نبرند، مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان، در انتقاد به عدم اجرای دقیق قانون واردات خودرو، گفت: متاسفانه خروجی تصمیمات اتخاذ شده و سیاستگذاریهای در دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان مربوطه در حوزه خودرو که جرات ندارند با اجرای مصوبه مجلس از طریق واردات خودرو، انحصار بازار را بشکنند و با ایجاد رقابت باعث افزایش میزان تولید و عرضه خودرو شوند، این شده است که قیمت هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد تومان نیست. نباید فراموش کنیم داشتن خورو مناسب برای یک خانوار ضرورت دارد و در صورتی که خودروساز داخلی نمی تواند شرایط این مهم را فراهم کند طبیعتا باید فعلا واردات انجام شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وقتی خودروهای نو و کارکرده با کیفیت، ایمنی بالا و قیمت رقابتی وارد شود میتوان انحصار بازار را شکست و در آن شرایط قطعا قیمتها نیز کاهش پیدا خواهد کرد اما وقتی مسئولان مربوطه هنوز به اهمیت این موضوع پی نبردهاند همچنان مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: چرا حتما باید در رابطه با هر موضوعی یک بحران و نارضایتی ایجاد شود و خساراتی را به همراه داشته باشد تا مسئولان برای آن چارهاندیشی کنند؟
وی افزود: هماکنون نارضایتی از وضعیت بازار خودرو در سطح جامعه به بحران تبدیل شده است و متاسفانه ما هرچه در مجلس تلاش میکنیم که قانون واردات خودرو به طور کامل اجرا شود یا بانک مرکزی به بهانه عدم تامین ارز با آن مخالفت میکند یا مسئولان وزارت صمت موانعی را در این مسیر ایجاد میکنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را رد میکند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امیدواریم قبل از اینکه شاهد بروز یک اتفاق تلخ در حوزه خودرو باشیم با اجرای کامل و دقیق مصوبه واردات خودرو به سمت ساماندهی بازار خودرو حرکت کنیم.