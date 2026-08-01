مقصودی:
اضافه برداشت بانک ها سبب رشد تورم می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اضافهبرداشتها ناشی از ضعف مدیریت منابع و مصارف بانکها، اعطای تسهیلات غیرمولد، مطالبات معوق، بنگاهداری بانکها و نبود انضباط مالی است و منجر به تورم فزاینده می شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی با اشاره به اینکه اضافه برداشت بانک ها یکی از عوامل تورم زا است گفت: بدون تردید، اضافهبرداشت بانکها یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم است. زمانی که یک بانک به دلیل کمبود نقدینگی یا ناترازی در ترازنامه خود، بیش از منابع موجود از بانک مرکزی استقراض یا اضافهبرداشت میکند، در عمل پول پرقدرت جدید وارد اقتصاد میشود. اگر این فرآیند به صورت مستمر و بدون نظارت دقیق ادامه یابد، نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود.
وی افزود: اضافهبرداشتها ناشی از ضعف مدیریت منابع و مصارف بانکها، اعطای تسهیلات غیرمولد، مطالبات معوق، بنگاهداری بانکها و نبود انضباط مالی است. بنابراین هزینه این ناترازیها در نهایت از طریق تورم به کل جامعه تحمیل میشود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی کشور وظیفه دارد با اقتدار و بدون ملاحظات، از انضباط پولی صیانت کند. اضافهبرداشت نباید به یک رویه دائمی برای جبران کسری منابع بانکها تبدیل شود. در بسیاری از کشورها، استفاده از منابع بانک مرکزی صرفاً در شرایط اضطراری و با نرخهای جریمه سنگین انجام میشود تا بانکها انگیزهای برای اتکای مداوم به این منابع نداشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی باید ضمن شفافسازی وضعیت بانکهای دارای ناترازی، برنامه اصلاح ساختار مالی آنها را با جدیت دنبال کند. افزایش نظارت بر ترازنامه بانکها، کنترل رشد داراییها، محدود کردن پرداخت تسهیلات پرریسک، برخورد با بانکهای متخلف و اعمال جریمههای مؤثر از جمله اقداماتی است که میتواند از گسترش اضافهبرداشت جلوگیری کند.
به نقل از خانه ملت، مقصودی اظهار کرد: زمانی که پایه پولی از محل اضافهبرداشت بانکها افزایش پیدا میکند، آثار آن تنها محدود به شبکه بانکی نیست. افزایش نقدینگی به تدریج خود را در بازارهای کالا، خدمات، مسکن، ارز و طلا نشان میدهد. در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یافته، هزینه تولید افزایش مییابد و سرمایهگذاری مولد نیز آسیب میبیند. تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند و برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار میسازد.