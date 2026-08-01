به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس، گفت: امروز واقعاً ما حتماً قوی شدن ایران را موضوع اول می‌دانیم و امروز بیش از هر زمان دیگری این موضوع را احساس می‌کنیم. نگاه کنید، در چهار، پنج سال گذشته، یعنی از بعد از شهادت شهید سلیمانی، امام شهید ما مرتب بر «ایران قوی» تأکید داشتند.

وی گفت: ما در گام دوم انقلاب، با رهبری رهبر انقلاب اسلامی، باید بر قوی شدن متمرکز باشیم. قوی شدن، یک شرطش وحدت حول محور ولایت است. ما مسئولین، در درجه اول، باید بستر درست کنیم و زمینه را برای ولی‌فقیه فراهم کنیم تا امروز بتوانیم این اقتدار، این قدرت و این قوی بودن را داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم، باید از اینجا شروع شود تا تک‌تک ایرانی‌ها قوی شوند، خانواده‌های ایرانی قوی شوند، ملت ما قوی شود و انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما قوی شوند. این موضوع هم منوط به پیروزی در این جنگ است؛ پیروزی در جنگی که پیروز شدیم. خواهش می‌کنم به این نکته دقت کنید، ولی این پیروزی باید تثبیت شود. باید بتوانیم این پیروزی را ثبت و از آن خود کنیم. حتما نیازمند این هستیم که کشور امید به آینده داشته باشد و چشم‌انداز آینده‌اش روشن باشد و آن یکپارچگی و وحدت هم وجود داشته باشد که توضیح دادم.

وی گفت: اما اگر این جنگ ــ جنگی که ما ۴۰ روز جنگیدیم و حزب‌الله ۱۰۴ روز جنگید ــ به هر حال برای ما آورده‌ای داشته باشد، اگر ما نتوانیم از جهت حقوقی و سیاسی این دستاورد نظامی‌مان را به دست آوریم، آن را ثبت کنیم و همه دنیا این موضوع را ببینند، چگونه می‌خواهیم از آن استفاده کنیم؟

قالیباف گفت: ما چهار جبهه و چهار میدان داریم که باید همزمان و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. بارها هم در مصاحبه‌ها گفته‌ام که نباید این میدان‌ها را از هم جدا کنیم؛ چراکه جدا کردن آن‌ها یعنی تضعیف ایران. ایران زمانی قوی خواهد بود که میدان نظامی، میدان دیپلماسی، میدان خدمت و میدان حضور مردم در کنار یکدیگر و مکمل هم باشند.

وی گفت: حالا فرصت پرداختن به همه جزئیات نیست، اما درباره وقایع نهم اسفند باید بگویم که از همان لحظه‌ای که حادثه رخ داد و شهادت آقا قطعی شد، شاید حدود یک ساعت پس از بمباران، ما پیگیری‌ها را آغاز کردیم. تا تلاش کردیم سران قوا را دور هم جمع کنیم شد ساعت هشت شب. خدا رحمت کند شهید لاریجانی را؛ همه تلاشمان این بود که مسئولان هرچه سریع‌تر کنار هم قرار بگیرند و تصمیم‌گیری لازم انجام شود. حتی آیت‌الله لاریجانی و دیگر دوستان هم برای تشکیل مجموعه و پیگیری امور وارد عمل شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در آن جلسه، همه با هم درباره زمان اعلام خبر شهادت به جمع‌بندی رسیدیم و تصمیم بر این شد که ساعت ۸ صبح روز بعد، خبر اعلام شود. اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ شب، شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور خبر شهادت را منتشر کردند. در آن شرایط دیگر امکان دسترسی به همه دوستان وجود نداشت؛ همه پراکنده شده بودند.

قالیباف گفت: حدود ساعت یک یا یک و نیم بامداد، دوباره با آقای لاریجانی، که خدا رحمت‌شان کند، یکدیگر را پیدا کردیم. از قبل هماهنگ کرده بودیم که در چنین شرایطی ارتباطمان را حفظ کنیم. با هم صحبت کردیم و دیدیم اگر طبق برنامه قبلی پیش برویم، ممکن است شرایط از کنترل خارج شود. قرار بود از سحر، آقای ذوالقدر و آقای لاریجانی آرای اعضا را تلفنی جمع‌آوری کنند تا شورای رهبری رسمیت پیدا کند و سپس ساعت ۸ صبح خبر اعلام شود و همزمان شورای رهبری هم شروع به کار کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط امنیتی و اتفاقاتی که در حال وقوع بود، احساس کردیم دیگر فرصت صبر کردن نیست. همان‌جا دو نفری تصمیم گرفتیم که خبر را همان هنگام سحر، زمانی که مردم سر سفره سحری هستند، اعلام کنیم. واقعاً احساس کردیم اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد، ممکن بود فضای خیابان‌ها به شکل دیگری رقم بخورد.

قالیباف گفت: هرچه زمان گذشت، بیشتر احساس کردیم که عنایت و لطف خدا شامل حال ما شده است. ما با بررسی همه ملاحظات امنیتی و پس از ارزیابی دقیق شرایط، به این نتیجه رسیدیم که باید همان لحظه تصمیم بگیریم. امروز هم بعد از گذشت حدود ۱۵۰ شب، مردم همچنان در صحنه هستند. این نشان می‌دهد که چهار میدانِ حضور مردم، خدمت، دیپلماسی و مذاکره و میدان نظامی باید در کنار هم باشند. هر کسی بخواهد این میدان‌ها را مقابل هم قرار دهد یا بگوید یکی مهم است و دیگری نیست، در واقع به انسجام کشور آسیب می‌زند. این چهار حوزه باید مکمل و متوازن باشند. خدا را شاهد می‌گیرم که در این حدود ۱۵۰ روز، از زمان جنگ ۱۲ روزه تا امروز، حتی یک لحظه از پیگیری مسائل مهم این چهار جبهه غفلت نکرده‌ام.

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