پاکآیین در گفتوگو با ایلنا:
ترامپ به دنبال ایجاد خط سوم علیه ایران است/ سفر نتانیاهو به آمریکا و تلاش برای توسعه ابعاد جنگ
دیپلمات پیشین، با بیان اینکه سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به آمریکا با هدف هماهنگی برای افزایش تنش در منطقه انجام شده است، گفت: واشنگتن پس از ناکامی در خطوط قبلی، در تلاش است با اتکا به برخی کشورهای اروپایی «خط سوم» را برای ادامه اقدامات علیه ایران ایجاد کند و همزمان از مذاکره نیز بهعنوان فرصتی برای تجدید قوا و حمله مجدد بهره ببرد.
محسن پاک آیین دیپلمات پیشین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ارزیابیاش از دیدار نتانیاهو با ترامپ و حملات صورت گرفته در روزهای گذشته گفت: معمولاً وقتی سفرهایی در سطح بالا میان مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام میشود، باید منتظر تنش و افزایش بحران و خشونت در منطقه بود. در گذشته هم این روال وجود داشته است. سفر نتانیاهو به آمریکا هم، علیرغم جنگهای زرگری یا لفاظیهای زرگری که ترامپ و نتانیاهو با یکدیگر داشتند، نشان داد که بلافاصله پس از انجام این سفر، شاهد افزایش بیشتر تنش در منطقه بودیم.
وی ادامه داد: حملات ناجوانمردانهای که از سوی آمریکا و عربستان علیه حشدالشعبی صورت گرفت، تشدید درگیریها علیه یمن که البته با پاسخ یمنیها مواجه شد. همچنین، ادامه حملات ناجوانمردانه و غیرقانونی آمریکا علیه غیرنظامیان ایران در جنوب کشور، بهویژه در قشم، در واقع نماد اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا بود. لذا سفر نتانیاهو به آمریکا را باید نوعی هماهنگی بیشتر برای افزایش تنش، در جهت منافع مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و محور مقاومت دانست.
اختلافات ترامپ و نتانیاهو بیشتر نوعی جنگ زرگری است
این دیپلمات پیشین گفت: در خصوص برخی خبرهایی که منتشر میشود مبنی بر اینکه اختلافاتی میان ترامپ و نتانیاهو وجود داشته است، بنده معتقدم این اختلافات ریشهای نیست و بیشتر نوعی جنگ زرگری با هدف فریب افکار عمومی و ایجاد خطای محاسباتی در ایران و جبهه مقاومت است. خوشبختانه عراق، یمن و دیگر کشورهای محور مقاومت، مسائل را هوشمندانه رصد میکنند و در واقع اسیر اقدامات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی نمیشوند.
پاک آیین تصریح کرد: نکته مهم دیگری که پس از سفر نتانیاهو به آمریکا شاهد آن بودیم، تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها در غزه بود و در واقع نقض آتش بود در حالیکه طرحی برای ایجاد صلح در غزه ارائه دادهاند، اما میبینیم که بازگشت حملات به غزه و همچنین آغاز مجدد ساخت شهرکها در دستور کار قرار گرفته است.
آمریکاییها با شکستهایی که در خط اول تجاوز به ایران متحمل شدند، یک خط عقبتر رفتند
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره بازنگری آمریکا در خصوص حضور نظامی خود در کویت، گفت: آمریکاییها با شکستهایی که در خط اول تجاوز به ایران در مناطق خلیج فارس متحمل شدند، بهویژه آسیبهایی که به پایگاههایشان وارد شد و همچنین تلفات سنگینی که نیروهای نظامی آنها متحمل شدند، یک خط عقبتر رفتند و تجهیزات، امکانات و مجموعههای انسانی خود را به اردن و سوریه منتقل کردند. در واقع، قصد دارند از آنجا عملیات خود را علیه ایران انجام دهند.
این دیپلمات پیشین ادامه داد: حملات جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اردن و همچنین پایگاههای آمریکا در سوریه، آمریکاییها را در این خط دوم هم با مشکلات جدی مواجه کرده است. به دنبال این هستند که یک خط سوم را با کمک کشورهای اروپایی، مانند انگلیس، بلغارستان، اوکراین و قبرس ایجاد کنند و از پایگاههایی که در این کشورها دارند، علیه ایران استفاده کنند. در این زمینه هشدارهای لازم به این کشورها داده شده و اقدامات دیپلماتیک نیز از طریق تماسهای تلفنی وزیر امور خارجه با این کشورها انجام شده است.
آمریکاییها تلاش دارند جنگ را توسعه دهند و ابعاد آن را گستردهتر کنند
پاک آیین تصریح کرد: در هر صورت، آمریکاییها علیرغم ادعاهایی که ترامپ مطرح میکند، کاملاً در مضیقه هستند و با مشکلات متعددی مواجهاند؛ بهویژه اینکه حجم بالایی از سامانه های پاتریوت آمریکا از بین رفته و آنها برای دریافت بودجه جدید، رقمی معادل یک و نیم تریلیون دلار از کنگره درخواست کردهاند. همه این موارد نشان میدهد که آمریکا در حوزههای مختلف نظامی، نیروی انسانی و اقتصادی ضربات سختی متحمل شده است و باید منتظر باشیم که اوضاع چگونه رقم خواهد خورد.
وی همچنین درباره حمله اکراین و احتمال باز شدن جبهه جدیدی در شمال کشور گفت: آمریکاییها تلاش دارند که جنگ را توسعه دهند و ابعاد آن را گستردهتر کنند. به همین دلیل هم سراغ کشورهایی مانند اوکراین میروند. به اعتقاد من، اوکراینیها پس از تهدیدات از سوی ایران و امکان واکنش متقابل، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که این اقدام غیرعمدی بوده و قصد درگیری با ایران را ندارند. البته ما نیز متقابلاً درخواست غرامت کردهایم.
این دیپلمات پیشین تصریح کرد: غیر از ایران، سایر کشورهای حاشیه دریای خزر هم بهشدت از این اقدام اوکراینیها ناراضی هستند. ترکمنستان بهسرعت موضعگیری کرد و روسیه، آذربایجان و قزاقستان هم در دیدارهای دیپلماتیک، نگرانی خود را اعلام کردند. لذا بعید میدانم که اوکراین بخواهد وارد فاز جدیدی از درگیری با کشورهای حاشیه دریای خزر شود، اما اگر بخواهد این روند را ادامه دهد، قطعاً با واکنش جدی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
آمریکاییها ارادهای برای مذاکره ندارند؛ از مذاکره برای تجدید قوا و حمله مجدد استفاده میکنند
پاک آیین درباره مذاکرات ایران و عمان گفت: بحث تنگه هرمز مربوط به ایران و عمان است. ما کشور همسایه هستیم، سالیان دراز با یکدیگر دوست بودهایم و هر دو این حق را داریم که از این مسیر استفاده کنیم. در عین حال، این حق و استفاده از آبها توسط عمان و ایران در شرایط صلح معنا دارد، اما اکنون که شرایط جنگی است و آمریکاییها به دنبال این هستند که با سوءاستفاده از مسیر عمان، سلاحهای خود را با کشتی منتقل کنند، پایگاههای از بینرفته خود را دوباره احیا کنند و خسارتهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد کنند، طبق اصل عبور بیضرر که ایران به آن معتقد است، به طور طبیعی باید در این مقطع، با توجه به شرایط جنگی، اعمال مدیریت کند که این کار نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: اقدام ایران، اقدامی مشروع و منطبق با موازین بینالمللی و حقوق دریاها در معاهدات سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ است که هر دو این معاهدات، در شرایط جنگی، به کشوری که دارای آبهای سرزمینی است اجازه اعمال حاکمیت میدهد. بنابراین، میان ایران و عمان گفتوگوهایی درباره اعمال اصل عبور بیضرر وجود دارد، اما این به معنای آن نیست که قرار است مسیری برای مذاکره با آمریکا باز شود. آمریکاییها ارادهای برای مذاکره ندارند و از مذاکره برای تجدید قوا و حمله مجدد استفاده میکنند.
این دیپلمات پیشین گفت: ایران همواره از دیپلماسی استقبال کرده است، اما در شرایط فعلی بعید میدانم ارادهای برای مذاکره میان ایران و آمریکا وجود داشته باشد. البته کشورهای میانجی فعال هستند، اما بعید میدانم مذاکرهای میان ایران و آمریکا انجام شود؛ زیرا مذاکرات انجام شد و تفاهمی نیز در سطح رؤسای جمهور ایجاد شد، باید آن یادداشت تفاهم اجرا میشد، اما آنچه در سطح عالی و توسط رئیسجمهور امضا شده بود، خیلی سریع نادیده گرفته شد. بنابراین، به طور طبیعی بابی برای مذاکره فراهم نیست و نمیتوان انتظار داشت که از یک مذاکره احتمالی دستاوردی حاصل شود.