بقایی:
حمله پهپادی به مصر ارتباطی با ایران ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه، گمانهزنی برخی رسانههای غربی درباره احتمال ارتباط ایران حمله پهپادی به دو کشتی در بندر دمیاط مصر را رد کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سوالی درباره حمله پهپادی به دو کشتی در بندر دمیاط مصر، ضمن رد گمانهزنی برخی رسانههای غربی درباره احتمال ارتباط ایران با این حوادث، گفت: «سیاست اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی مصر برای همگان روشن است و جمهوری اسلامی ایران صراحتا هرگونه دخالتی در این حوادث را رد میکند.»
بقایی با مشکوک خواندن حملات در مصر، خواستار هوشیاری بیش از پیش کشورهای منطقه «در قبال توطئههای دشمن، به خصوص از طریق طراحی و اجرای عملیاتهای پرچم دروغین (False flag) برای غبارآلودکردن فضای پیچیده منطقه و ایجاد بدبینی و اختلاف در میان کشورها» شد.