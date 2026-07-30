حمله پهپادی به مصر ارتباطی با ایران ندارد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سوالی درباره حمله پهپادی به دو کشتی در بندر دمیاط مصر، ضمن رد گمانه‌زنی برخی رسانه‌های غربی درباره احتمال ارتباط ایران با این حوادث، گفت: «سیاست اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی مصر برای همگان روشن است و جمهوری اسلامی ایران صراحتا هرگونه دخالتی در این حوادث را رد می‌کند.»