خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت مامور پلیس در تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان سلاح در شادگان

شهادت مامور پلیس در تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان سلاح در شادگان
کد خبر : 1820621
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شادگان از شهادت یک مامور پلیس در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله عشیری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، در اجرای حکم قضایی، یکی از قاچاقچیان مسلح به‌طور ناگهانی و ناجوانمردانه به سمت ماموران پلیس آتش گشود.

وی با اعلام شهادت یکی از کارکنان غیور پلیس در این اقدام ناجوانمردانه، تصریح کرد: اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب آغاز شده است و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل