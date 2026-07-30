شهادت مامور پلیس در تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان سلاح در شادگان
فرمانده انتظامی شادگان از شهادت یک مامور پلیس در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ روحاله عشیری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، در اجرای حکم قضایی، یکی از قاچاقچیان مسلح بهطور ناگهانی و ناجوانمردانه به سمت ماموران پلیس آتش گشود.
وی با اعلام شهادت یکی از کارکنان غیور پلیس در این اقدام ناجوانمردانه، تصریح کرد: اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب آغاز شده است و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.