شهادت مامور پلیس در تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان سلاح در شادگان

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله عشیری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، در اجرای حکم قضایی، یکی از قاچاقچیان مسلح به‌طور ناگهانی و ناجوانمردانه به سمت ماموران پلیس آتش گشود.