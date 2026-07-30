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سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به میناب

سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به میناب
کد خبر : 1820620
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اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به میناب سفر و از گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب گفت: جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، اوج کودک کشی دشمن آمریکایی صهیونی بود.

 

علی بابایی کارنامی افزود: در این سفر نظارتی ابعاد مختلف خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز را در هرمزگان بویژه میناب و سیریک در بخش‌های مختلف کارگری، صیادی، کشتی سازی، تولیدی و اجتماعی بررسی کردیم.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث قوانین در طرح‌ها و لوایح کوتاه مدت و بلند مدت از جبران خسارت‌ها حمایت خواهد کرد.

بابایی افزود: در بحث عوارض گمرکی تلاش می‌کنیم تا از صیادان و مرزنشینان این منطقه حمایت کنیم.

وی گفت: ستاد بازسازی ویژه برای شهرستان میناب هم شکل خواهد گرفت.

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