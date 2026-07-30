سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به میناب
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به میناب سفر و از گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب گفت: جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، اوج کودک کشی دشمن آمریکایی صهیونی بود.
علی بابایی کارنامی افزود: در این سفر نظارتی ابعاد مختلف خسارتهای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز را در هرمزگان بویژه میناب و سیریک در بخشهای مختلف کارگری، صیادی، کشتی سازی، تولیدی و اجتماعی بررسی کردیم.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث قوانین در طرحها و لوایح کوتاه مدت و بلند مدت از جبران خسارتها حمایت خواهد کرد.
بابایی افزود: در بحث عوارض گمرکی تلاش میکنیم تا از صیادان و مرزنشینان این منطقه حمایت کنیم.
وی گفت: ستاد بازسازی ویژه برای شهرستان میناب هم شکل خواهد گرفت.