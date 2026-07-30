رئیس کمیسیون شوراها:
حمله به منازل مسکونی جنایت جنگی است
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در سفر به جزیره قشم از محل جنایت دشمن آمریکایی در حمله به یک منزل مسکونی بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن حمله موشکی بامداد امروز آمریکا به منزل مسکونی در قشم، که موجب شهادت سه عضو یک خانواده شد، گفت: نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به جنایات دشمن هستند و هدف قرار دادن غیرنظامیان، مصداق آشکار جنایت جنگی است.
محمدصالح جوکار افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست به ماشه هستند و پاسخ جنایات جنگی آمریکا را خواهند داد.
وی گفت: پدر این خانواده که به شهادت رسیده است، از جان فدایانی بود که هر شب در تجمعها حضور مییافت و به آرزویش که شهادت بود رسید.
آنچه امروز در جنوب کشور شاهد آن بودیم، ایستادگی و حضور مردم در میدان است. دشمن نباید تصور کند با اقدامات جنایتکارانه و هدف قرار دادن مردم بیدفاع، میتواند ملت ایران را دلسرد کند؛ مردم ایران امروز محکمتر از گذشته در برابر ظلم ایستادهاند.
جوکار با اشاره به هدف قرار گرفتن منازل مسکونی و غیرنظامیان افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردهاند، دشمن تلاش میکند تابآوری مردم را هدف قرار دهد و مسئولان را به خطای محاسباتی وادار کند، اما آنها با حمله به خانههای مردم و ایجاد رعب و وحشت هرگز به اهداف شان نخواهد رسید.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: ملت ایران اراده کرده است آمریکا را در عرصههای مختلف تحقیر کند و امروز حتی در نظام بینالملل نیز شکست سیاستهای آمریکا بیش از گذشته نمایان شده است.
وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و منزل مسکونی در قشم گفت: این اقدامات، مصداق روشن جنایت جنگی است و عاملان آن باید پاسخگو باشند. مجلس شورای اسلامی در کنار قوه قضائیه این موضوع را از مسیرهای حقوقی و بینالمللی پیگیری خواهد کرد.
جوکار افزود: آزادیخواهان جهان در برابر این جنایات سکوت نخواهند کرد و خون شهدای این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.