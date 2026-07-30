تأکید رئیس ستاد مرکزی اربعین بر آمادگی کامل مرز تمرچین برای خدمترسانی به زائران
رئیس ستاد مرکزی اربعین بر آمادگی کامل مرز تمرچین برای خدمترسانی به زائران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سردار علیاکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین امروز در جریان بازدید از مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر، از مواکب و زیرساختهای مستقر در مسیر منتهی به این مرز نیز بازدید کرده و آخرین اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران را مورد بررسی قرار داد.
این بازدید با همراهی حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولیفقیه در استان، مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام و طی آن آخرین وضعیت زیرساختهای مرزی، امکانات رفاهی، خدمات پشتیبانی و آمادگیهای لجستیکی منطقه ارزیابی شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در جریان این بازدید با تأکید بر آمادگی کامل مرز تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: این گذرگاه مسیری امن، مجهز و شایسته برای تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرز تمرچین، این گذرگاه را یکی از زیباترین و معنویترین مرزهای اربعینی کشور توصیف کرده و افزود: با وحدت، همافزایی و برنامهریزی منسجم، باید زمینه سفری آسان، کمهزینه و ایمن برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم شود.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام شده در آذربایجانغربی، خاطرنشان کرد: زیرساختهای ایجاد شده در این استان، مرز تمرچین را به مسیری امن، مجهز و آماده برای بدرقه و خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی تبدیل کرده است.