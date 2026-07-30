به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین امروز در جریان بازدید از مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر، از مواکب و زیرساخت‌های مستقر در مسیر منتهی به این مرز نیز بازدید کرده و آخرین اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران را مورد بررسی قرار داد.



این بازدید با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام و طی آن آخرین وضعیت زیرساخت‌های مرزی، امکانات رفاهی، خدمات پشتیبانی و آمادگی‌های لجستیکی منطقه ارزیابی شد.



رئیس ستاد مرکزی اربعین در جریان این بازدید با تأکید بر آمادگی کامل مرز تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: این گذرگاه مسیری امن، مجهز و شایسته برای تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.



سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرز تمرچین، این گذرگاه را یکی از زیباترین و معنوی‌ترین مرزهای اربعینی کشور توصیف کرده و افزود: با وحدت، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، باید زمینه سفری آسان، کم‌هزینه و ایمن برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم شود.



وی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام شده در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های ایجاد شده در این استان، مرز تمرچین را به مسیری امن، مجهز و آماده برای بدرقه و خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی تبدیل کرده است.