وزیر امور خارجه:
نسبت به عملیات های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه؛ هوشیار باشیم!
کد خبر : 1820615
وزیر امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام عباس عراقچی در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.
همه ما باید در برابر توطئههای اسرائیل و عملیاتهای «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقهای طراحی شدهاند، هوشیار باشیم.این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان است.»