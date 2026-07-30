نسبت به عملیات های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه؛ هوشیار باشیم!

«مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.

همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده‌اند، هوشیار باشیم.این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان است.»