خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه:

نسبت به عملیات های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه؛ هوشیار باشیم!

نسبت به عملیات های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه؛ هوشیار باشیم!
کد خبر : 1820615
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام عباس عراقچی در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.
همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده‌اند، هوشیار باشیم.این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل