قالیباف در واکنش به حمله به قشم؛
آمریکا تاوان میدهد
رئیس هیات مذاکره کننده ایران در واکنش به جنایت آمریکا در حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم گفت: تاوان خواهید داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده میکند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامه جنایات در میناب و لامرد است.
آمریکاییها عادت کردهاند که سیلیهایی را که در میدان نبرد میخورند با ریختن خون بیگناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.»