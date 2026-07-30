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قالیباف در واکنش به حمله به قشم؛

آمریکا تاوان می‌دهد

آمریکا تاوان می‌دهد
کد خبر : 1820613
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رئیس هیات مذاکره کننده ایران در واکنش به جنایت آمریکا در حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم گفت: تاوان خواهید داد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

‌«ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌کند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامه جنایات در میناب و لامرد است. 

آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی را که در میدان نبرد می‌خورند با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. تاوان‌ خواهند داد.»

 

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