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واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حمله آمریکا در قشم

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حمله آمریکا در قشم
کد خبر : 1820601
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سخنگوی وزارت خارجه به حمله آمریکا در قشم واکنش نشان داد و نوشت: با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با کشتن هر کودک، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنج‌شنبه در قشم که منجر به شهادت پدر و مادر یک خانواده ۵ نفره و کودک دو ساله آنها شد، نوشت: «حمله جنایتکارانه نیمه‌شب گذشته به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

این جنایات که تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایتکاران نخواهد کرد.

با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.»

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