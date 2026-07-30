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مرحله بیست و ششم عملیات صاعقه

یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین پهپاد‌های انهدامی

یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین پهپاد‌های انهدامی
کد خبر : 1820593
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ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز و پایگاه مهم آمریکا در بحرین را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد:

در مرحله بیست و ششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپاد‌های انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «ژنراتور‌های برق»، «سامانه ناوبری» و «ساختمان‌های اداری و پشتیبانی» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.

حملات روز‌های گذشته و همچنین امشب به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با وجود سامانه‌های دفاعی متعدد و تجهیز پایگاه‌ها، تاکنون خسارات قابل توجه به تجهیزات و مراکز استقرار نیرو‌های ارتش کودک کش آمریکا وارد ساخته است.

پایگاه شیخ عیسی بحرین یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان هواپیما‌های شناسایی، از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگرد‌ها و قطعات پهپادهاست که با حملات متعدد نیرو‌های مسلح، آسیب جدی به توان رزم و پشتیبانی رزمی نیرو‌های متجاوز دشمن در آن پایگاه وارد شده است

 

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