آمریکا و رژیم صهیونیستی دو عامل اصلی انحطاط سامانه هنجاری مبتنی بر منشور سازمان ملل هستند

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار فرازهایی از سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) که نسبت به روند خطرناک قانون‌شکنی، بدعهدی، بی‌کیفرمانی و جنگ در سطح بین‌المللی هشدار داده است، نوشت:

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نکاتی به شرح زیر گفته است:

«ما شاهد بی‌توجهی هشدارآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل هستیم؛

- بی‌کیفرمانی در حال گسترش است؛

- نقض‌ها بدون پاسخ می‌مانند؛ هر نقض بی‌پاسخ، زمینه‌ای برای نقض بعدی می‌شود؛

- اعتماد در حال فرسایش است؛ حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دشوار تر شده و حفظ تفاهم‌‌ها سخت‌تر می‌شود؛

- وقتی طرف‌ها راه‌حل‌ نظامی را بر توافق‌های مذاکره‌ای ترجیح می‌دهند، غیرنظامیان بهای سنگینی می‌پردازند؛

- این وضعیت به‌طور کامل در خاورمیانه نمایان است و پیامدهای ویرانگری در منطقه و سراسر جهان به همراه دارد؛

- منطقه در حال کشیده شدن به چرخه باطل و فزاینده درگیری است.»

آقای دبیر کل، شما کاملاً درست می‌گویید. اما چرا صریح صحبت نمی‌کنید؟ چرا از نام بردن دو مقصر اصلی این وضعیت یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، طفره می‌روید؟ چرا از محکوم کردن کسانی که بی‌کیفرمانی مطلق را برای مرتکبان نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز فراهم کرده‌اند، ابا دارید؟

اکنون وقت آن است که به مسئولیت‌ سنگین خود عمل نمایید و کمک کنید که سازمان ملل متحد و نظام هنجاری آن به سرنوشت جامعه ملل (League of Nations) مبتلا نشود.

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