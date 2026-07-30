قانون، جلوی مصرف ماینرهای غیرمجاز را میگیرد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرحی برای مجازات سوءاستفادهکنندگان از ماینرهای غیرمجاز گفت: حجم بالایی از توان برق توسط دستگاههای غیرمجاز تولید رمزارز و ماینر سرقت میشود که عامل آسیب شدید به منابع انرژی کشور شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی با اشاره به میزان قابل توجهی از توان برق کشور توسط دستگاهها غیرمجاز تولید رمزارز و ماینر غیرمجاز سرقت میشود، گفت: این اقدام علاوه بر آسیب شدید به منابع انرژی کشور، منجر به قطع برق در بخشهای خانگی و صنعتی شده و تولید ملی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تاکنون به دلیل وجود خلأهای قانونی، برخورد با سوءاستفادهکنندگان از برق یارانهای با دشواری همراه بوده و این مسئله بهگونهای پیش رفته است که گویی اتفاقی نیفتاده است.
وی با اشاره به تنوع تخلفات در این حوزه تصریح کرد: این سرقتها فقط شامل یک یا چند دستگاه نیست، بلکه متاسفانه در برخی ادارات و حتی وزارتخانهها توسط کارمندان این تخلف صورت میگیرد. همچنین برخی افراد با اجاره کردن خانههایی در داخل کشور، دهها دستگاه ماینر را مستقر کرده و در حالی که سیستمهای سرمایشی را روشن گذاشتهاند، به خارج از کشور رفتهاند که این اقدام یک ظلم آشکار در حق کشور است. مجلس نسبت به این موضوع بسیار حساس است و به همین منظور، طرحی دوفوریتی با هدف برخورد جدی و تعیین مجازاتهای بازدارنده برای سوءاستفادهکنندگان از برق یارانهای تدوین و به اداره قوانین تحویل شده است تا هرچه سریعتر در مجلس تعیین تکلیف شود.