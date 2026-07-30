خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی در گفت‌وگو با همتای قبرسی:

استفاده از پایگاه‌های مستقر در قبرس علیه ایران نباید امکان‌پذیر باشد

استفاده از پایگاه‌های مستقر در قبرس علیه ایران نباید امکان‌پذیر باشد
کد خبر : 1820552
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای قبرسی، بر ضرورت جلوگیری از هرگونه استفاده از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه ایران تأکید کرد؛ وزیر خارجه قبرس نیز اعلام کرد این کشور از

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر پنجشنبه در پاسخ به تماس تلفنی از سوی کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقه ای تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو بر اهمیت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نیروهای متخاصم از پایگاه های خارجی مستقر در قبرس علیه کشورمان تاکید نمود.

وزیر خارجه قبرس نیز بر پایبندی قبرس به اصول حقوق بین الملل و ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز اشاره کرد و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاه های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد شد.

عراقچی در این گفتگو همچین وزیر امورخارجه قبرس را در جریان آخرین روند مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز، و نیز تحولات در روابط ایران با اوکراین و بلغارستان به عنوان دو کشور اروپایی قرار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل