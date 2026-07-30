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اطلاعیه شماره ۵۶/

ضربات هوافضای سپاه به پایگاه علی السالم آمریکا در کویت

ضربات هوافضای سپاه به پایگاه علی السالم آمریکا در کویت
کد خبر : 1820549
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روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از به آتش کشیدن و انهدام دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی در پایگاه علی السالم آمریکا در کویت خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

 و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف و بزرگوار ایران

 صد و پنجاه شب متوالی است که شما بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان آمریکایی از منطقه را مطالبه می نمائید، همگام با شما فرزندانتان در نیروی هوافضا و زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه می دهند. 

صبح امروز در ادامه عملیات نصر ۲ و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند.

مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروت‌ها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.

 و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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